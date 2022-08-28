https://sputniknews.com.tr/20220828/mesafeyi-begenmeyen-taksiciye-saldirdilar-1060483890.html

Mesafeyi beğenmeyen taksiciye saldırdılar

Mesafeyi beğenmeyen taksiciye saldırdılar

Fatih’te 2 kişi, bir taksiyi durdurarak gitmek istedikleri yeri söyledi. Taksi şoförü yolcuları almak istemeyince öfkelenen adamlar taksiciye ve aracına... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T10:07+0300

2022-08-28T10:07+0300

2022-08-28T10:07+0300

türkiye

istanbul

taksi

fatih

saldırı

kavga

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Olay, Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 kadın ile 2 erkek cadde üzerinde bir taksiyi durdurarak gidecekleri yeri söyledi. Mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü araç değişimi yapacağını söyleyerek yolcuları aracına almadı. Bunun üzerine yolcular ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öfkelenen iki adam taksi şoförüne ve aracına saldırmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu.Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.'Kaçmak onun için en iyisi oldu'Yaşananları anlatan esnaf İbrahim Şimşek, “Akşam saatleriydi. Burada bir gürültü duyduk. Baktığımız zaman taksicinin yolcuları almadığını gördük. Yolcuların yanında 2-3 tane kız vardı. ‘Niye almıyorsunuz?’ diye sordu. Teslim yapacağız diye almadı yolcuları. Bunun karşılığında kavga çıktı. 2 kişi taksiciye saldırdı. Daha sonra taksici kaçtı. İnseydi daha fazla zarar görecekti. Kaçmak onun için en iyisi oldu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220819/taksici-taksimetreyi-acmadi-yolcu-sosyal-medyada-canli-yayin-yaparak-ifsa-etti-1060138102.html

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istanbul, taksi, fatih, saldırı, kavga