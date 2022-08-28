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Mesafeyi beğenmeyen taksiciye saldırdılar
Mesafeyi beğenmeyen taksiciye saldırdılar
Fatih’te 2 kişi, bir taksiyi durdurarak gitmek istedikleri yeri söyledi. Taksi şoförü yolcuları almak istemeyince öfkelenen adamlar taksiciye ve aracına... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T10:07+0300
2022-08-28T10:07+0300
türkiye
istanbul
taksi
fatih
saldırı
kavga
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Olay, Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 kadın ile 2 erkek cadde üzerinde bir taksiyi durdurarak gidecekleri yeri söyledi. Mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü araç değişimi yapacağını söyleyerek yolcuları aracına almadı. Bunun üzerine yolcular ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öfkelenen iki adam taksi şoförüne ve aracına saldırmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu.Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.'Kaçmak onun için en iyisi oldu'Yaşananları anlatan esnaf İbrahim Şimşek, “Akşam saatleriydi. Burada bir gürültü duyduk. Baktığımız zaman taksicinin yolcuları almadığını gördük. Yolcuların yanında 2-3 tane kız vardı. ‘Niye almıyorsunuz?’ diye sordu. Teslim yapacağız diye almadı yolcuları. Bunun karşılığında kavga çıktı. 2 kişi taksiciye saldırdı. Daha sonra taksici kaçtı. İnseydi daha fazla zarar görecekti. Kaçmak onun için en iyisi oldu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220819/taksici-taksimetreyi-acmadi-yolcu-sosyal-medyada-canli-yayin-yaparak-ifsa-etti-1060138102.html
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istanbul, taksi, fatih, saldırı, kavga
istanbul, taksi, fatih, saldırı, kavga

Mesafeyi beğenmeyen taksiciye saldırdılar

10:07 28.08.2022
© İHAFatih’te 2 kişi, bir taksiyi durdurarak gitmek istedikleri yeri söyledi. Taksi şoförü yolcuları almak istemeyince öfkelenen adamlar taksiciye ve aracına saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih’te 2 kişi, bir taksiyi durdurarak gitmek istedikleri yeri söyledi. Taksi şoförü yolcuları almak istemeyince öfkelenen adamlar taksiciye ve aracına saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA
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Fatih’te 2 kişi, bir taksiyi durdurarak gitmek istedikleri yeri söyledi. Taksi şoförü yolcuları almak istemeyince öfkelenen adamlar taksiciye ve aracına saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 kadın ile 2 erkek cadde üzerinde bir taksiyi durdurarak gidecekleri yeri söyledi.
Mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü araç değişimi yapacağını söyleyerek yolcuları aracına almadı. Bunun üzerine yolcular ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öfkelenen iki adam taksi şoförüne ve aracına saldırmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu.
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'Kaçmak onun için en iyisi oldu'

Yaşananları anlatan esnaf İbrahim Şimşek, “Akşam saatleriydi. Burada bir gürültü duyduk. Baktığımız zaman taksicinin yolcuları almadığını gördük. Yolcuların yanında 2-3 tane kız vardı. ‘Niye almıyorsunuz?’ diye sordu. Teslim yapacağız diye almadı yolcuları. Bunun karşılığında kavga çıktı. 2 kişi taksiciye saldırdı. Daha sonra taksici kaçtı. İnseydi daha fazla zarar görecekti. Kaçmak onun için en iyisi oldu” dedi.
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19 Ağustos, 15:34
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