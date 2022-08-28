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MASAK'tan TikTok incelemesi: Fenomenlerin kendilerine bağış yaptığı ortaya çıktı
MASAK'tan TikTok incelemesi: Fenomenlerin kendilerine bağış yaptığı ortaya çıktı
MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T13:12+0300
2022-08-28T13:12+0300
türkiye
türkiye
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
tiktok
fenomen
terör örgütü
işid
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MASAK, 2021'in başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını tespit etti.Bu paranın büyük çoğunluğunun, az sayıda kişiye gönderildiği belirlendi.Bazı hesapların ise sosyal medya platformunu, para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığı belirtildi.Araştırma sonucunda, TikTok'ta kullanıcıların canlı yayınlar sırasında "hediye" adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise Türk Lirası'na dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.Fenomenler kendilerine bağış yaptıBazı TikTok fenomenlerinin daha fazla kişiyi yayına çekmek ve bağış almak amacıyla farklı hesaplardan kendilerine bağış yaptıkları da görüldü.Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.IŞİD, bağış topladıMASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle IŞİD ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok'tan bağış topladığı tespiti de var.MASAK'ın, TikTok'taki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek devam ettireceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220805/kpss-sorusturmasinda-masak-da-devrede-yayinevi-ve-osym-calisanlarinin-banka-hesaplari-inceleniyor-1059545534.html
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türkiye, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), tiktok, fenomen, terör örgütü, işid
türkiye, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), tiktok, fenomen, terör örgütü, işid

MASAK'tan TikTok incelemesi: Fenomenlerin kendilerine bağış yaptığı ortaya çıktı

13:12 28.08.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACONTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
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MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.
MASAK, 2021'in başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını tespit etti.

Bu paranın büyük çoğunluğunun, az sayıda kişiye gönderildiği belirlendi.

Bazı hesapların ise sosyal medya platformunu, para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığı belirtildi.

Araştırma sonucunda, TikTok'ta kullanıcıların canlı yayınlar sırasında "hediye" adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise Türk Lirası'na dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

Fenomenler kendilerine bağış yaptı

Bazı TikTok fenomenlerinin daha fazla kişiyi yayına çekmek ve bağış almak amacıyla farklı hesaplardan kendilerine bağış yaptıkları da görüldü.

Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

IŞİD, bağış topladı

MASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle IŞİD ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok'tan bağış topladığı tespiti de var.

MASAK'ın, TikTok'taki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek devam ettireceği bildirildi.
KPSS soruşturmasında MASAK da devrede: Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları inceleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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