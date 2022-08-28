https://sputniknews.com.tr/20220828/masaktan-tiktok-incelemesi-fenomenlerin-kendilerine-bagis-yaptigi-ortaya-cikti-1060490263.html

MASAK'tan TikTok incelemesi: Fenomenlerin kendilerine bağış yaptığı ortaya çıktı

MASAK'tan TikTok incelemesi: Fenomenlerin kendilerine bağış yaptığı ortaya çıktı

MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T13:12+0300

2022-08-28T13:12+0300

2022-08-28T13:12+0300

türkiye

türkiye

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

tiktok

fenomen

terör örgütü

işid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1044008644_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_8733f794469623282e80c1e61fcf824c.jpg

MASAK, 2021'in başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını tespit etti.Bu paranın büyük çoğunluğunun, az sayıda kişiye gönderildiği belirlendi.Bazı hesapların ise sosyal medya platformunu, para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığı belirtildi.Araştırma sonucunda, TikTok'ta kullanıcıların canlı yayınlar sırasında "hediye" adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise Türk Lirası'na dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.Fenomenler kendilerine bağış yaptıBazı TikTok fenomenlerinin daha fazla kişiyi yayına çekmek ve bağış almak amacıyla farklı hesaplardan kendilerine bağış yaptıkları da görüldü.Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.IŞİD, bağış topladıMASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle IŞİD ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok'tan bağış topladığı tespiti de var.MASAK'ın, TikTok'taki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek devam ettireceği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220805/kpss-sorusturmasinda-masak-da-devrede-yayinevi-ve-osym-calisanlarinin-banka-hesaplari-inceleniyor-1059545534.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), tiktok, fenomen, terör örgütü, işid