Kılıçdaroğlu: Borsada soyulan küçük yatırımcı telafi edilecek
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek, bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" paylaşımını yaptı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller." ifadesini kullandı.
Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller. https://t.co/h6pjcVVyAh— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 28, 2022
26 Ağustos, 00:05