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Kılıçdaroğlu: Borsada soyulan küçük yatırımcı telafi edilecek
Kılıçdaroğlu: Borsada soyulan küçük yatırımcı telafi edilecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek, bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" paylaşımını... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T11:46+0300
2022-08-28T11:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
ekonomi
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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-gultekin-uysal-ile-bir-araya-geldi-1060406315.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, ekonomi
kemal kılıçdaroğlu, chp, ekonomi

Kılıçdaroğlu: Borsada soyulan küçük yatırımcı telafi edilecek

11:46 28.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek, bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" paylaşımını yaptı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Reisoğlu Konağında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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