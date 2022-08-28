https://sputniknews.com.tr/20220828/kilicdaroglu-borsada-soyulan-kucuk-yatirimci-telafi-edilecek-1060486583.html

Kılıçdaroğlu: Borsada soyulan küçük yatırımcı telafi edilecek

Kılıçdaroğlu: Borsada soyulan küçük yatırımcı telafi edilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek, bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" paylaşımını... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T11:46+0300

2022-08-28T11:46+0300

2022-08-28T11:46+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

ekonomi

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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220826/kilicdaroglu-gultekin-uysal-ile-bir-araya-geldi-1060406315.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, ekonomi