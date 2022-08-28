https://sputniknews.com.tr/20220828/kendini-asan-genci-esi-kurtardi-1060492104.html
Kendini asan genci eşi kurtardı
Kendini asan genci eşi kurtardı
Samsun'da evlerindeki banyoda kendini asan genç eşinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:02+0300
2022-08-28T14:02+0300
2022-08-28T14:02+0300
türkiye
genç
intihar
samsun
canik
eş
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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalma giren 2 çocuk babası M.C.Ç.(23) evlerindeki banyoda duşun hortumuyla kendini asarak intihara kalkıştı. Eşi tarafından kurtarılan M.C.Ç. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220810/kahramanmarasta-bir-genc-kendisini-intihardan-vazgecirmeye-calisan-ailesini-oldurdu-1059738898.html
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samsun
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genç, intihar, samsun, canik, eş
genç, intihar, samsun, canik, eş
Kendini asan genci eşi kurtardı
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Samsun'da evlerindeki banyoda kendini asan genç eşinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalma giren 2 çocuk babası M.C.Ç.(23) evlerindeki banyoda duşun hortumuyla kendini asarak intihara kalkıştı.
Eşi tarafından kurtarılan M.C.Ç. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.