https://sputniknews.com.tr/20220828/isvec-disisleri-bakanindan-turkiye-ile-yapilan-nato-muzakerelerine-iliskin-aciklama-1060496835.html

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile yapılan NATO müzakerelerine ilişkin açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye ile yapılan NATO müzakerelerine ilişkin açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T16:57+0300

2022-08-28T16:57+0300

2022-08-28T16:57+0300

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pkk

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Gotland Adası'nda askeri birliği gezen Linde, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını değerlendiren Linde, "Toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın iş birliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi" dedi.İsveç İhracat Kredi Kurulunun (EKN) Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı.Sol Parti milletvekilleri YPG/PKK'yı simgeleyen bayraklarla fotoğraf çektirmiştiSol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, YPG/PKK'yı simgeleyen bayraklarla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı. Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

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