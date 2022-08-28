Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220828/istanbulda-23-bin-kok-kenevir-ele-gecirildi--1060483607.html
İstanbul'da 23 bin kök kenevir ele geçirildi
İstanbul'da 23 bin kök kenevir ele geçirildi
Büyükçekmece ve Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T09:54+0300
2022-08-28T09:54+0300
türkiye
istanbul
kenevir
jandarma
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060483695_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_0082a4707b7d1009fd113ecf37a55924.jpg
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen bölgelerde kaçak kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, bölgede bulunan arazilerin uydu görüntülerini inceleyerek yasadışı ekime elverişli alan açılıp açılmadığını ve ekim yapılabilecek alanları belirledi. Daha sonra belirlenen bölgelerde dron ile yakın plan tarama yapıldı ve söz konusu bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yer tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arazileri kiralayanlar belirlendi.Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Arnavutköy'de 22 bin 273, Büyükçekmece'de ise 751 kök olmak üzere toplamda 23 bin 24 adet kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarına drone ile havadan destek verildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevir bitkisi ise adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakılarak imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220816/icisleri-diyarbakirda-1-milyon-681-kok-kenevir-ele-gecirildi-1060000510.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060483695_60:0:1481:1066_1920x0_80_0_0_ffaac52bed6ca503fc771492ca4b6d78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kenevir, jandarma, operasyon
istanbul, kenevir, jandarma, operasyon

İstanbul'da 23 bin kök kenevir ele geçirildi

09:54 28.08.2022
© DHABüyükçekmece ve Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevirler yakılarak imha edildi.
Büyükçekmece ve Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevirler yakılarak imha edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Büyükçekmece ve Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevirler yakılarak imha edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen bölgelerde kaçak kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı.
Jandarma ekipleri, bölgede bulunan arazilerin uydu görüntülerini inceleyerek yasadışı ekime elverişli alan açılıp açılmadığını ve ekim yapılabilecek alanları belirledi. Daha sonra belirlenen bölgelerde dron ile yakın plan tarama yapıldı ve söz konusu bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yer tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arazileri kiralayanlar belirlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Arnavutköy'de 22 bin 273, Büyükçekmece'de ise 751 kök olmak üzere toplamda 23 bin 24 adet kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarına drone ile havadan destek verildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevir bitkisi ise adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakılarak imha edildi.
kenevir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
TÜRKİYE
İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 681 kök kenevir ele geçirildi
16 Ağustos, 16:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала