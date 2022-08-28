https://sputniknews.com.tr/20220828/istanbulda-23-bin-kok-kenevir-ele-gecirildi--1060483607.html

İstanbul'da 23 bin kök kenevir ele geçirildi

İstanbul'da 23 bin kök kenevir ele geçirildi

Büyükçekmece ve Arnavutköy'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 24 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T09:54+0300

2022-08-28T09:54+0300

2022-08-28T09:54+0300

türkiye

istanbul

kenevir

jandarma

operasyon

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen bölgelerde kaçak kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, bölgede bulunan arazilerin uydu görüntülerini inceleyerek yasadışı ekime elverişli alan açılıp açılmadığını ve ekim yapılabilecek alanları belirledi. Daha sonra belirlenen bölgelerde dron ile yakın plan tarama yapıldı ve söz konusu bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yer tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arazileri kiralayanlar belirlendi.Eş zamanlı düzenlenen operasyonda Arnavutköy'de 22 bin 273, Büyükçekmece'de ise 751 kök olmak üzere toplamda 23 bin 24 adet kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarına drone ile havadan destek verildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanırken, C.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevir bitkisi ise adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakılarak imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220816/icisleri-diyarbakirda-1-milyon-681-kok-kenevir-ele-gecirildi-1060000510.html

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