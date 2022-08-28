https://sputniknews.com.tr/20220828/istanbulda-22-araci-soyan-hirsiz-yakalandi--1060485350.html

İstanbul'da 22 aracı soyan hırsız yakalandı

İstanbul'da 22 aracı soyan hırsız yakalandı

Kağıthane’de aynı marka 22 otomobilin görüntü ve ses sistemlerini çalarak 300 lira karşılığında satan hırsız, Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T10:51+0300

2022-08-28T10:51+0300

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türkiye

hırsız

istanbul

kağıthane

araba

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Kağıthane Merkez, Nurtepe ve Hamidiye Mahalleleri'nde geçtiğimiz sene ve bu sene içerisinde farklı tarihlerde otomobillerden multimedya sistemleri çalındı.Şikayetlerin artması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri çalışma başlattı. Vatandaşların otomobillerini park ettiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, araçların camlarını kırarak kısa sürede görüntü ve ses sistemlerini çalındığını gördü.Poli̇s tarafindan taki̇be alındıÇalışmalarını derinleştiren polis, 2 şüphelinin otomobille geldiğini birinin gözcülük yaptığını ve diğerinin de otomobillere girdiğini belirledi. Şüphelilerin geldikleri otomobilin plakasını da tespit eden ekipler, kiralık olduğunu belirleyerek kiralama şirketiyle irtibat kurdu. Yapılan görüşmelerde otomobili Umut Kemal G.'nin (36) kiraladığı tespit edildi.Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri ayrıca çalınan sistemlerin satılabileceği iş yerlerini de takibe aldı. Devam eden çalışmalarda Umut Kemal G., Nurtepe'de sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şahıs suçunu itiraf ederken çaldığı ekranları ise Beyoğlu ve Şişli'deki işyerlerine 300 lira karşılığında sattığını söyledi. Şüphelinin üst aramasında tornavidalar ve teller ele geçirildi.300 li̇raya satmışGözaltına alınarak Sadabad Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'otodan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin otomobillerin camını kırarak içeri girdiği ve görüntü ve ses sistemlerini çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20220824/caldigi-otomobille-istasyonun-merdivenlerinden-cikmaya-calisan-hirsiz-aracla-birlikte-sikisti-1060309961.html

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hırsız, istanbul, kağıthane, araba