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https://sputniknews.com.tr/20220828/iett-soforu-seyir-halindeyken-telefonla-konustu-yolcular-tepki-gosterince-tartisma-cikti-1060491052.html
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince tartışma çıktı
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince tartışma çıktı
Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterdi. Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T13:27+0300
2022-08-28T13:39+0300
türkiye
istanbul
iett
şoför
tartışma
hakaret
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Bakırköy - Boğazköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşanan olayda iddialara göre, otobüs şoförünün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi. Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti.Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu. Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı.
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istanbul, iett, şoför, tartışma, hakaret
istanbul, iett, şoför, tartışma, hakaret

İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince tartışma çıktı

13:27 28.08.2022 (güncellendi: 13:39 28.08.2022)
© İHAKadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer yolcuların da tepki gösterdiği şoför, durakta otobüsü durdurarak gitmeyeceğini söyledi. Yaşanan o tartışma anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer yolcuların da tepki gösterdiği şoför, durakta otobüsü durdurarak gitmeyeceğini söyledi. Yaşanan o tartışma anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA
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Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterdi. Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer yolcuların da tepki gösterdiği şoför, durakta otobüsü durdurarak gitmeyeceğini söyledi.
Bakırköy - Boğazköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşanan olayda iddialara göre, otobüs şoförünün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi. Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti.
Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu. Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı.
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