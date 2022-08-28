https://sputniknews.com.tr/20220828/iett-soforu-seyir-halindeyken-telefonla-konustu-yolcular-tepki-gosterince-tartisma-cikti-1060491052.html

İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince tartışma çıktı

İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince tartışma çıktı

Bakırköy-Boğazköy seferini yapan bir İETT otobüsündeki yolcu, şoförün cep telefonu ile konuşmasına tepki gösterdi. Kadın yolcuya hakaret etmesi üzerine diğer... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T13:27+0300

2022-08-28T13:27+0300

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türkiye

istanbul

iett

şoför

tartışma

hakaret

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Bakırköy - Boğazköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşanan olayda iddialara göre, otobüs şoförünün seyir halindeyken telefonla konuşmasına bir yolcu tepki gösterdi. Gelen tepki üzerine öfkelenen otobüs şoförü, kadın yolcuya hakaret etti.Bu durum üzerine otobüsteki diğer yolcularda tepki gösterince, şoför hakaretler ederek aracı Avcılar mevkiinde bulunan bir durakta durdurdu. Şoför koltuğundan inen şahıs, daha sonrasında yine hakaretler savurarak vatandaşlar ile tartıştı.

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istanbul, iett, şoför, tartışma, hakaret