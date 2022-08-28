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Hizbullah lideri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü
Hizbullah lideri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile başkent Beyrut'ta, "bölgedeki meseleleri" görüştü. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T19:30+0300
2022-08-28T19:30+0300
2022-08-28T19:30+0300
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Usame Hamdan ve Halil el-Hayye'nin de yer aldığı heyet, Nasrallah tarafından kabul edildi.Görüşmede Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki son olaylar başta olmak üzere; Filistin, Lübnan ve bölge genelinde siyasette ve sahada cereyan eden gelişmeler ele alındı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise iki tarafın "çeşitli konuları takip etmek ve bu meseleler karşısında sorumluluklarını yerine getirmek için aralarındaki iletişimin önemine" vurgu yaptığı belirtildi.Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri aylar önce Lübnan'daki yetkililerle görüşmek üzere ülkeye gelmişti.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, haziran ayında Beyrut'a düzenlediği ziyarette Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmüştü.
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lübnan, filistin, hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah
lübnan, filistin, hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah
Hizbullah lideri Nasrallah ve Hamas heyeti bölgedeki gelişmeleri görüştü
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Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas heyeti ile başkent Beyrut'ta, "bölgedeki meseleleri" görüştü.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Usame Hamdan ve Halil el-Hayye'nin de yer aldığı heyet, Nasrallah tarafından kabul edildi.
Görüşmede Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki son olaylar başta olmak üzere; Filistin, Lübnan ve bölge genelinde siyasette ve sahada cereyan eden gelişmeler ele alındı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise iki tarafın "çeşitli konuları takip etmek ve bu meseleler karşısında sorumluluklarını yerine getirmek için aralarındaki iletişimin önemine" vurgu yaptığı belirtildi.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri aylar önce Lübnan'daki yetkililerle görüşmek üzere ülkeye gelmişti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, haziran ayında Beyrut'a düzenlediği ziyarette Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmüştü.