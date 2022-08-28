https://sputniknews.com.tr/20220828/hindistanda-30-katli-kacak-gokdelenler-mahkeme-karari-ile-yikildi-1060495386.html
Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı
Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı
Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki iki kaçak gökdelen mahkeme kararı sonrası yıkıldı. Yıkım öncesi civarda oturan binlerce... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T15:52+0300
2022-08-28T15:52+0300
2022-08-28T15:52+0300
dünya
hindistan
gökdelen
yıkım
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Hindistan'da, Yüksek Mahkeme'nin, imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkım emri verdiği 30 katlı iki gökdelen yerle bir edildi. Geçen yıl verilen mahkeme kararının ardından Noida şehrindeki Apex ve Ceyane isimli gökdelenlerin yıkımı öncesinde dün binlerce mahalle sakini tahliye edildi.Yıkımı gerçekleştiren şirketlerden Edifice Mühendislik'in üst düzey yetkililerinden Mayur Mehta, yaklaşık 10 saniye süren yıkım için 3 bin 700 kilogramdan fazla patlayıcı kullandıklarını söyledi. Ayrıca Mehta, "Hindistan tarihindeki en büyük yıkımı" gerçekleştirdiklerini belirtti.Yerel televizyon kanallarında, yıkım anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yıkım sonrası oluşan 30 bin ton enkazın temizlenmesinin haftalar alacağı vurgulandı.
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hindistan, gökdelen, yıkım
hindistan, gökdelen, yıkım
Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı
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Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki iki kaçak gökdelen mahkeme kararı sonrası yıkıldı. Yıkım öncesi civarda oturan binlerce kişi tahliye edildi.
Hindistan'da, Yüksek Mahkeme'nin, imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkım emri verdiği 30 katlı iki gökdelen yerle bir edildi. Geçen yıl verilen mahkeme kararının ardından Noida şehrindeki Apex ve Ceyane isimli gökdelenlerin yıkımı öncesinde dün binlerce mahalle sakini tahliye edildi.
Yıkımı gerçekleştiren şirketlerden Edifice Mühendislik'in üst düzey yetkililerinden Mayur Mehta, yaklaşık 10 saniye süren yıkım için 3 bin 700 kilogramdan fazla patlayıcı kullandıklarını söyledi. Ayrıca Mehta, "Hindistan tarihindeki en büyük yıkımı" gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yerel televizyon kanallarında, yıkım anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yıkım sonrası oluşan 30 bin ton enkazın temizlenmesinin haftalar alacağı vurgulandı.