https://sputniknews.com.tr/20220828/gurcistanin-yanginlarla-mucadelesine-turkiyenin-ucak-destegi-devam-ediyor-1060500819.html

Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor

Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına müdahaleye Türkiye’den gönderilen yangın söndürme uçağı destek verdi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T21:41+0300

2022-08-28T21:41+0300

2022-08-28T21:41+0300

dünya

gürcistan

tiflis

türkiye

orman yangını

yangın söndürme

uçak

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Gürcistan’da geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangını ile mücadele için Türkiye’den gönderilen 3 yangın söndürme uçağının başkent Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına yapılan müdahaleye de destek verdiği ifade edildi.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Başkent sakinleri korku ve panik yaşadı. Yangınla mücadeleye çok sayıda ekibin katıldığı aktarılırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Borcomi’deki yangın 19 Ağustos’tan bu yana devam ediyorGürcistan'ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Borcomi ilçesinde 19 Ağustos’ta çıkan orman yangını ise hala söndürülemedi. Yangına yaklaşık 2 bin kişi ile hem havadan hem karadan müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu açıklandı.

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