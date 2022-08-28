https://sputniknews.com.tr/20220828/gurcistanin-yanginlarla-mucadelesine-turkiyenin-ucak-destegi-devam-ediyor-1060500819.html
Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına müdahaleye Türkiye’den gönderilen yangın söndürme uçağı destek verdi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T21:41+0300
2022-08-28T21:41+0300
2022-08-28T21:41+0300
dünya
gürcistan
tiflis
türkiye
orman yangını
yangın söndürme
uçak
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Gürcistan’da geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangını ile mücadele için Türkiye’den gönderilen 3 yangın söndürme uçağının başkent Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına yapılan müdahaleye de destek verdiği ifade edildi.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Başkent sakinleri korku ve panik yaşadı. Yangınla mücadeleye çok sayıda ekibin katıldığı aktarılırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Borcomi’deki yangın 19 Ağustos’tan bu yana devam ediyorGürcistan'ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Borcomi ilçesinde 19 Ağustos’ta çıkan orman yangını ise hala söndürülemedi. Yangına yaklaşık 2 bin kişi ile hem havadan hem karadan müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu açıklandı.
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gürcistan, tiflis, türkiye, orman yangını, yangın söndürme, uçak
gürcistan, tiflis, türkiye, orman yangını, yangın söndürme, uçak
Gürcistan’ın yangınlarla mücadelesine Türkiye’nin uçak desteği devam ediyor
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına müdahaleye Türkiye’den gönderilen yangın söndürme uçağı destek verdi.
Gürcistan’da geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangını ile mücadele için Türkiye’den gönderilen 3 yangın söndürme uçağının başkent Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına yapılan müdahaleye de destek verdiği ifade edildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Başkent sakinleri korku ve panik yaşadı. Yangınla mücadeleye çok sayıda ekibin katıldığı aktarılırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Borcomi’deki yangın 19 Ağustos’tan bu yana devam ediyor
Gürcistan'ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Borcomi ilçesinde 19 Ağustos’ta çıkan orman yangını ise hala söndürülemedi. Yangına yaklaşık 2 bin kişi ile hem havadan hem karadan müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu açıklandı.