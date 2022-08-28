https://sputniknews.com.tr/20220828/goc-idaresi-baskanligi-duyurdu-yil-basindan-bu-yana-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisi-73-bin-836-oldu-1060479077.html

Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yıl başından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 73 bin 836 oldu

Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yıl başından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 73 bin 836 oldu

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 73 bin 836'ya ulaştığını açıkladı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T00:38+0300

2022-08-28T00:38+0300

2022-08-28T00:38+0300

türkiye

göç idaresi

içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

kaçak göçmenler

kaçak göç

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Göç İdaresi Başkanlığı, bir hafta içerisinde sınır dışı edilen 2 bin 383 kaçak göçmenle yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 73 bin 836'ya ulaştığını bildirdi.Göç İdaresi Başkanlığı, kaçak göçle mücadele kapsamında, 19-25 Ağustos tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen kaçak göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.Buna göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 4 bin 27 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 200 bin 897 oldu.Yine 19-25 Ağustos tarihleri arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren ve güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı 5 bin 52 oldu. Yakalanan kaçak göçmenlerden 1847'sinin Afganistan uyruklu, 268'inin Pakistan uyruklu ve 2 bin 937'sinin diğer uyruklardan olduğu belirtildi.Bir haftada 2 bin kaçak göçmen sınır dışı edildikaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin de aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, aynı tarihler arasında 1282'si Afganistan, 244'ü Pakistan ve 857'si diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 383 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği kaydedildi. Böylece 2022 yılının başından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 73 bin 836'ya yükseldiği ifade edildi.Ayrıca sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki kaçak göçmen sayısının 17 bin 120 olduğu, bunların 4 bin 270'inin Afganistan, 5 bin 148'inin Pakistan uyruklu, 7 bin 702'sinin diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.

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göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, kaçak göçmenler, kaçak göç