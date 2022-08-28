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Firari Galip Öztürk’ün İstanbul'daki oteli yağmalandı
Firari Galip Öztürk’ün İstanbul'daki oteli yağmalandı
Gürcistan'da tutuklanan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'e ait Beykoz Riva’daki Legend Otel, hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Mahkemelik olan... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T11:40+0300
2022-08-28T11:41+0300
türkiye
galip öztürk
metro turizm
otel
gürcistan
istanbul
beykoz
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Özelleştirme Başkanlığı'na bağlı ait iki parselde biri 17 bin 687, diğeri 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip bölgenin en büyük arazisinin üzerinde bulunan 186 odalı Legend Otel'i 2009 yılından bu yana Metro Turizm'in Gürcistan'da 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklanan sahibi Galip Öztürk işletiyordu. Metro’dan önce de otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi. Mal sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) otel ve araziyi satmak için ihale açtı. Bedeli 71 milyon TL olarak belirlenen otelin ihalesi sonuçlanmadı. 2017 yılından berri mahkemelik olan efsane otel, hırsızların tinercilerin hedefi haline geldi. Otelde ne varsa talan eden şahıslar oteli adeta harabeye çevirdi. Bölgede bir güvenlik sorunu yaşanırken odalarda kimliği belirsiz kişiler ateş yakarak konaklıyor. Öte yandan atıl bir hale gelen hayalet otel havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20220604/gurcistanda-gozaltina-alinan-galip-ozturk-2-ay-tutuklu-yargilanacak-1056972617.html
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galip öztürk, metro turizm, otel, gürcistan, istanbul, beykoz
galip öztürk, metro turizm, otel, gürcistan, istanbul, beykoz

Firari Galip Öztürk’ün İstanbul'daki oteli yağmalandı

11:40 28.08.2022 (güncellendi: 11:41 28.08.2022)
© İHAGürcistan'da tutuklanan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'e ait Beykoz Riva’daki Legend Otel, hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Mahkemelik olan otelde güvenlik sorunu yaşanırken otel, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Beykoz’un efsane hayalet oteli havadan görüntülendi.
Gürcistan'da tutuklanan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'e ait Beykoz Riva’daki Legend Otel, hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Mahkemelik olan otelde güvenlik sorunu yaşanırken otel, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Beykoz’un efsane hayalet oteli havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA
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Gürcistan'da tutuklanan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'e ait Beykoz Riva’daki Legend Otel, hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Mahkemelik olan otelde güvenlik sorunu yaşanırken otel, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Beykoz’un efsane hayalet oteli havadan görüntülendi.
Özelleştirme Başkanlığı'na bağlı ait iki parselde biri 17 bin 687, diğeri 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip bölgenin en büyük arazisinin üzerinde bulunan 186 odalı Legend Otel'i 2009 yılından bu yana Metro Turizm'in Gürcistan'da 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklanan sahibi Galip Öztürk işletiyordu. Metro’dan önce de otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi.
Mal sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) otel ve araziyi satmak için ihale açtı. Bedeli 71 milyon TL olarak belirlenen otelin ihalesi sonuçlanmadı. 2017 yılından berri mahkemelik olan efsane otel, hırsızların tinercilerin hedefi haline geldi.
Otelde ne varsa talan eden şahıslar oteli adeta harabeye çevirdi. Bölgede bir güvenlik sorunu yaşanırken odalarda kimliği belirsiz kişiler ateş yakarak konaklıyor.
Öte yandan atıl bir hale gelen hayalet otel havadan görüntülendi.
Galip Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
TÜRKİYE
Gürcistan'da gözaltına alınan Galip Öztürk, 2 ay tutuklu yargılanacak
4 Haziran , 03:46
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