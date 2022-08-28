https://sputniknews.com.tr/20220828/galip-ozturkun-istanbuldaki-oteli-yagmalandi-1060486458.html

Firari Galip Öztürk’ün İstanbul'daki oteli yağmalandı

Firari Galip Öztürk’ün İstanbul'daki oteli yağmalandı

Gürcistan'da tutuklanan Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'e ait Beykoz Riva’daki Legend Otel, hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Mahkemelik olan... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T11:40+0300

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türkiye

galip öztürk

metro turizm

otel

gürcistan

istanbul

beykoz

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Özelleştirme Başkanlığı'na bağlı ait iki parselde biri 17 bin 687, diğeri 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip bölgenin en büyük arazisinin üzerinde bulunan 186 odalı Legend Otel'i 2009 yılından bu yana Metro Turizm'in Gürcistan'da 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklanan sahibi Galip Öztürk işletiyordu. Metro’dan önce de otel Milli Takım’ın oteli olarak hizmet verdi. Mal sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) otel ve araziyi satmak için ihale açtı. Bedeli 71 milyon TL olarak belirlenen otelin ihalesi sonuçlanmadı. 2017 yılından berri mahkemelik olan efsane otel, hırsızların tinercilerin hedefi haline geldi. Otelde ne varsa talan eden şahıslar oteli adeta harabeye çevirdi. Bölgede bir güvenlik sorunu yaşanırken odalarda kimliği belirsiz kişiler ateş yakarak konaklıyor. Öte yandan atıl bir hale gelen hayalet otel havadan görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20220604/gurcistanda-gozaltina-alinan-galip-ozturk-2-ay-tutuklu-yargilanacak-1056972617.html

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galip öztürk, metro turizm, otel, gürcistan, istanbul, beykoz