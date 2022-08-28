https://sputniknews.com.tr/20220828/eski-caglara-ait-sarap-mayasi-satarken-yakalandilar-1060488797.html
Eski çağlara ait şarap mayası satarken yakalandılar
Eski çağlara ait şarap mayası satarken yakalandılar
Eskişehir’de, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T12:35+0300
2022-08-28T12:35+0300
2022-08-28T12:35+0300
türkiye
eskişehir
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
şarap
maya
satış
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, bir şahsın elindeki çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Bunun üzerine KOM ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, koordineli olarak operasyon düzenlendi.Yukarısöğütönü Mahallesi'nde 2 araç ve 6 şüpheli şahıs, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler Eti Arkeoloji Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220812/kirklarelide-hristiyanligin-erken-donemine-ait-incil-ve-tevrat-bulundu-1059872757.html
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eskişehir, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), şarap, maya, satış
eskişehir, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), şarap, maya, satış
Eski çağlara ait şarap mayası satarken yakalandılar
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Eskişehir’de, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, bir şahsın elindeki çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı.
Bunun üzerine KOM ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, koordineli olarak operasyon düzenlendi.
Yukarısöğütönü Mahallesi'nde 2 araç ve 6 şüpheli şahıs, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler Eti Arkeoloji Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.