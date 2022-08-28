https://sputniknews.com.tr/20220828/eski-caglara-ait-sarap-mayasi-satarken-yakalandilar-1060488797.html

Eski çağlara ait şarap mayası satarken yakalandılar

Eski çağlara ait şarap mayası satarken yakalandılar

Eskişehir’de, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T12:35+0300

2022-08-28T12:35+0300

2022-08-28T12:35+0300

türkiye

eskişehir

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

şarap

maya

satış

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, bir şahsın elindeki çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Bunun üzerine KOM ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, koordineli olarak operasyon düzenlendi.Yukarısöğütönü Mahallesi'nde 2 araç ve 6 şüpheli şahıs, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler Eti Arkeoloji Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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eskişehir, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), şarap, maya, satış