https://sputniknews.com.tr/20220828/denizlide-30-yolculu-otobus-seyir-halindeyken-alev-aldi-1060497817.html

Denizli'de 30 yolculu otobüs seyir halindeyken alev aldı

Denizli'de 30 yolculu otobüs seyir halindeyken alev aldı

Denizli’de içinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı. Patlama seslerinin duyulduğu ve korkula dolu anların yaşandığı... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T18:05+0300

2022-08-28T18:05+0300

2022-08-28T18:05+0300

türkiye

yolcu otobüsü

denizli

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060497671_0:93:749:514_1920x0_80_0_0_7ca04876ec90e86a0a21b36a809c72de.jpg

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki Mercedes marka otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü hızlı bir şekilde yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yolcu otobüsü, denizli, yangın