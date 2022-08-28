https://sputniknews.com.tr/20220828/denizlide-30-yolculu-otobus-seyir-halindeyken-alev-aldi-1060497817.html
Denizli'de 30 yolculu otobüs seyir halindeyken alev aldı
Denizli'de 30 yolculu otobüs seyir halindeyken alev aldı
Denizli’de içinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı. Patlama seslerinin duyulduğu ve korkula dolu anların yaşandığı... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T18:05+0300
2022-08-28T18:05+0300
2022-08-28T18:05+0300
türkiye
yolcu otobüsü
denizli
yangın
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Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki Mercedes marka otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü hızlı bir şekilde yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
türkiye
denizli
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yolcu otobüsü, denizli, yangın
yolcu otobüsü, denizli, yangın
Denizli'de 30 yolculu otobüs seyir halindeyken alev aldı
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Denizli’de içinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı. Patlama seslerinin duyulduğu ve korkula dolu anların yaşandığı yangında, yolcular son anda tahliye edilerek facianın önüne geçildi.
Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Antalya’dan aldığı 30 yolcu ve 3 personel ile yola çıkan M.E. yönetimindeki Mercedes marka otobüs, Denizli Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir istikametine doğru seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Yoğun dumanların fark eden şoför, otobüsü hızlı bir şekilde yol kenarına alırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.