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Caminin kurşunlarını çaldılar: ‘Ne yaptıysak önlem alamadık’
Caminin kurşunlarını çaldılar: ‘Ne yaptıysak önlem alamadık’
Bursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
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Merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesi'nde hırsızlar çatıdaki kubbenin kurşunları çaldı. Son zamanlarda kurşun ve bakırların para ettiği, hırsızların da bu yüzden kurşunları çaldığı öğrenildi. Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, sadece çatıdaki kurşunların değil, çeşmelerdeki muslukları, tuvaletlerdeki kablo ve kapıları da çaldı.Hırsızlara önlem almak için çeşmelerdeki muslukları plastikle değiştirdiklerini belirten Osman Civelek, "Ne yaptıysak önlem alamadık. Sadece bu cami değil, çevredeki diğer camilerinde birçok malzemesini çalmışlar. Bir gün geldiğimde camiden ses yükselmediğini fark ettik. Yukarı çıkıp baktığımızda, çatıdaki kurşunları kesip çaldıklarını gördük. Biran önce yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Hırsızlığın hiç birini hoş görmüyoruz. Ama ibadethanelere bari bunun yapılmaması gerekiyor" dedi.
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türkiye, bursa, cami, hırsızlık
türkiye, bursa, cami, hırsızlık

Caminin kurşunlarını çaldılar: ‘Ne yaptıysak önlem alamadık’

12:25 28.08.2022
© İHA / ZAFER PEKERBursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı.
Bursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA / ZAFER PEKER
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Bursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesi'nde hırsızlar çatıdaki kubbenin kurşunları çaldı. Son zamanlarda kurşun ve bakırların para ettiği, hırsızların da bu yüzden kurşunları çaldığı öğrenildi. Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, sadece çatıdaki kurşunların değil, çeşmelerdeki muslukları, tuvaletlerdeki kablo ve kapıları da çaldı.
Hırsızlara önlem almak için çeşmelerdeki muslukları plastikle değiştirdiklerini belirten Osman Civelek, "Ne yaptıysak önlem alamadık. Sadece bu cami değil, çevredeki diğer camilerinde birçok malzemesini çalmışlar. Bir gün geldiğimde camiden ses yükselmediğini fark ettik. Yukarı çıkıp baktığımızda, çatıdaki kurşunları kesip çaldıklarını gördük. Biran önce yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Hırsızlığın hiç birini hoş görmüyoruz. Ama ibadethanelere bari bunun yapılmaması gerekiyor" dedi.
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