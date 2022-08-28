https://sputniknews.com.tr/20220828/bursada-tur-otobusu-devrildi-2-olu-1060484357.html
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü
Bursa'da 47 kişilik tur otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T10:10+0300
2022-08-28T10:10+0300
2022-08-28T10:10+0300
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kaza
tur
otobüs
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Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti.Yaralılar İnegöl ve Domaniç’teki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220827/kaza-geciren-tatlises-cesmede-iki-ayagi-alcili-sahne-aldi-yuce-allah-yine-bir-kiyak-gecti-1060453565.html
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türkiye, bursa, kaza, tur, otobüs
türkiye, bursa, kaza, tur, otobüs
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü
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Bursa'da 47 kişilik tur otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar İnegöl ve Domaniç’teki hastanelere kaldırıldı.