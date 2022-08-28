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Bursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü
Bursa'da 47 kişilik tur otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
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Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti.Yaralılar İnegöl ve Domaniç’teki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220827/kaza-geciren-tatlises-cesmede-iki-ayagi-alcili-sahne-aldi-yuce-allah-yine-bir-kiyak-gecti-1060453565.html
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türkiye, bursa, kaza, tur, otobüs
türkiye, bursa, kaza, tur, otobüs

Bursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü

10:10 28.08.2022
© DHABursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü
Bursa'da tur otobüsü devrildi: 2 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© DHA
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Bursa'da 47 kişilik tur otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar İnegöl ve Domaniç’teki hastanelere kaldırıldı.
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