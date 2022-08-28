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https://sputniknews.com.tr/20220828/bodrumda-yunan-unsurlarinin-ittigi-64-kacak-gocmen-kurtarildi-1060498331.html
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T18:20+0300
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türkiye
yunanistan
kaçak göçmen
bodrum
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20’de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.Ekipler, yine aynı tarihlerde Hüseyin Burnu önlerinde ve Bardakçı Koyu civarında 2 kaçak göçmenin, yüzerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bölgeye gelen ekipler, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 66 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
türkiye
yunanistan
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yunanistan, kaçak göçmen, bodrum
yunanistan, kaçak göçmen, bodrum

Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

18:20 28.08.2022 (güncellendi: 18:21 28.08.2022)
© DHABodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© DHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20’de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.
Ekipler, yine aynı tarihlerde Hüseyin Burnu önlerinde ve Bardakçı Koyu civarında 2 kaçak göçmenin, yüzerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bölgeye gelen ekipler, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 66 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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