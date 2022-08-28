https://sputniknews.com.tr/20220828/bodrumda-yunan-unsurlarinin-ittigi-64-kacak-gocmen-kurtarildi-1060498331.html

Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T18:20+0300

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türkiye

yunanistan

kaçak göçmen

bodrum

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Ağustos günü saat 03.28 ve 28 Ağustos günü saat 01.20’de Karaada açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 kaçak göçmen kurtarıldı.Ekipler, yine aynı tarihlerde Hüseyin Burnu önlerinde ve Bardakçı Koyu civarında 2 kaçak göçmenin, yüzerek yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bölgeye gelen ekipler, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 66 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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