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BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalara son verilmesi ve diyalog yoluna başvurulması çağrısında... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T06:04+0300
2022-08-28T06:04+0300
dünya
libya
trablus
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
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BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Trablus'ta sivil ölümlere ve sivil yapıların yok edilmesine yol açan son çatışmaları endişe ile takip etmektedir." ifadesini kullandı.Guterres'in çatışmalarda ateş kesilmesi çağrısı yaptığını aktaran Dujarric, "Guterres, Libyalı taraflara mevcut siyasi sorunlara çözüm bulunması için gerçek bir diyalog kurulması ve farklılıklarının çözümü için zor kullanmamaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca Guterres, tarafları sivilleri korumaya ve tansiyonu artıracak ya da farklılıkları derinleştirecek herhangi bir adım almaktan kaçınmaya davet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Dujarric, BM'nin Libyalı taraflara siyasi çözüm için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.Ne olmuştu?Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:
https://sputniknews.com.tr/20220606/ingiltere-8-yil-aradan-sonra-libyadaki-buyukelciligini-tekrar-acti-1057019211.html
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libya, trablus, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres
libya, trablus, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres

BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'daki çatışmaların durdurulması çağrısı

06:04 28.08.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalara son verilmesi ve diyalog yoluna başvurulması çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Trablus'ta sivil ölümlere ve sivil yapıların yok edilmesine yol açan son çatışmaları endişe ile takip etmektedir." ifadesini kullandı.
Guterres'in çatışmalarda ateş kesilmesi çağrısı yaptığını aktaran Dujarric, "Guterres, Libyalı taraflara mevcut siyasi sorunlara çözüm bulunması için gerçek bir diyalog kurulması ve farklılıklarının çözümü için zor kullanmamaları çağrısında bulunuyor. Ayrıca Guterres, tarafları sivilleri korumaya ve tansiyonu artıracak ya da farklılıkları derinleştirecek herhangi bir adım almaktan kaçınmaya davet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dujarric, BM'nin Libyalı taraflara siyasi çözüm için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.
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Ne olmuştu?

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.
Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.
Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:
"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."
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