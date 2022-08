https://sputniknews.com.tr/20220828/ayvalik-sakinleri-tepkili-trafik-isaret-levhalari-spreyli-boya-saldirisina-ugruyor-1060502387.html

Ayvalık sakinleri tepkili: Trafik işaret levhaları, spreyli boya saldırısına uğruyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir içi yol işaret levhaları kimliği, meçhul kişi veya kişiler tarafından spreyli boyalarla saldırıya uğruyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Palabahçe, Macaron, Fethiye, Yeni Mahalle ve Sakarya mevkilerinde mahalle aralarında sürücüleri yanıltan kimliği belirsiz kişilerce boyanarak farklı yönlendirme yapar hale getirilmiş levhaların Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipleri tarafından sürekli yenilendiği öğrenilirken, yenilenen her levhanın kısa bir süre sonra söz konusu meçhul kişilerce sprey boyalarla boyanarak yine eski hale getirildiği bildirildi.Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin mahalle arasındaki işaret levhalarını sprey boyalarla boyayan meçhul kişilerin yakalanabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden de destek istediği öğrenildi.Sprey boyalarla boyanarak farklı yönlere yönlendiren işaret levhalarının sürücüleri hiç bilmedikleri sokak aralarına götürdüğünü ve bu durumun özellikle semt pazarının kurulduğu Perşembe günlerinde ara sokakların araç trafiğine geçit vermez hale geldiğini belirten vatandaşlar ise, işaret levhalarını boyayan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.Belediye yetkilileri ise sprey boyalı işaret levhalarını her defasında yenilemek zorunda kaldıkları için ekonomik açıdan da kamunun zarar gördüğüne işaret ediyorlar.

