https://sputniknews.com.tr/20220828/arastirma-alarmi-ertelemek-saglik-sorunlarina-yol-acabilir-1060493234.html
Araştırma: Alarmı ertelemek sağlık sorunlarına yol açabilir
Araştırma: Alarmı ertelemek sağlık sorunlarına yol açabilir
ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:40+0300
2022-08-28T14:40+0300
2022-08-28T14:40+0300
yaşam
uyku
sabah
alarm
sağlık
sorun
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ABD’de yapılan bir araştırma, alarmı ertelemenin sağlık sorunlarına bile yol açabileceğini belirtiyor. Sözcü’nün Daily Mail’den aktardığına göre, ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.Sürekli olarak yüksek kalp hızı da, diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisi ile ilişkilendirildi. Katılan 450 katılımcının yüzde 57’si her sabah yatakta biraz fazladan zaman geçirdiğini kabul etti ve kadınların bunu yapma olasılığı yüzde 12 daha fazla çıktı.Araştırmacılar, erteleyenlerin gün içinde artan uyku halinden muzdarip olmadığını tespit ederken, çoğu uzman, alarmla kalkıp tekrar uyumak yerine sabahları daha geç uyanmayı öneriyor.Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, “Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder çünkü bu, sizi korkutur, kalp atış hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor. Sizi öldürmeyebilir ama kesinlikle o güne kendinizi hazırlamadığınız ortada” dedi.
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uyku, sabah, alarm, sağlık, sorun
uyku, sabah, alarm, sağlık, sorun
Araştırma: Alarmı ertelemek sağlık sorunlarına yol açabilir
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ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.
ABD’de yapılan bir araştırma, alarmı ertelemenin sağlık sorunlarına bile yol açabileceğini belirtiyor. Sözcü’nün
Daily Mail’den aktardığına göre, ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.
Sürekli olarak yüksek kalp hızı da, diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisi ile ilişkilendirildi. Katılan 450 katılımcının yüzde 57’si her sabah yatakta biraz fazladan zaman geçirdiğini kabul etti ve kadınların bunu yapma olasılığı yüzde 12 daha fazla çıktı.
Araştırmacılar, erteleyenlerin gün içinde artan uyku halinden muzdarip olmadığını tespit ederken, çoğu uzman, alarmla kalkıp tekrar uyumak yerine sabahları daha geç uyanmayı öneriyor.
Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, “Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder çünkü bu, sizi korkutur, kalp atış hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor. Sizi öldürmeyebilir ama kesinlikle o güne kendinizi hazırlamadığınız ortada” dedi.