Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220828/arastirma-alarmi-ertelemek-saglik-sorunlarina-yol-acabilir-1060493234.html
Araştırma: Alarmı ertelemek sağlık sorunlarına yol açabilir
Araştırma: Alarmı ertelemek sağlık sorunlarına yol açabilir
ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T14:40+0300
2022-08-28T14:40+0300
yaşam
uyku
sabah
alarm
sağlık
sorun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055005423_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4abc088d752e9cdc2a0866b22f9eb141.jpg
ABD’de yapılan bir araştırma, alarmı ertelemenin sağlık sorunlarına bile yol açabileceğini belirtiyor. Sözcü’nün Daily Mail’den aktardığına göre, ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.Sürekli olarak yüksek kalp hızı da, diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisi ile ilişkilendirildi. Katılan 450 katılımcının yüzde 57’si her sabah yatakta biraz fazladan zaman geçirdiğini kabul etti ve kadınların bunu yapma olasılığı yüzde 12 daha fazla çıktı.Araştırmacılar, erteleyenlerin gün içinde artan uyku halinden muzdarip olmadığını tespit ederken, çoğu uzman, alarmla kalkıp tekrar uyumak yerine sabahları daha geç uyanmayı öneriyor.Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, “Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder çünkü bu, sizi korkutur, kalp atış hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor. Sizi öldürmeyebilir ama kesinlikle o güne kendinizi hazırlamadığınız ortada” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055005423_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b8de3c42f0bf3330966b21ed23ff9d46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uyku, sabah, alarm, sağlık, sorun
uyku, sabah, alarm, sağlık, sorun

Araştırma: Alarmı ertelemek sağlık sorunlarına yol açabilir

14:40 28.08.2022
© AASaat, uyku, uyanma
Saat, uyku, uyanma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.
ABD’de yapılan bir araştırma, alarmı ertelemenin sağlık sorunlarına bile yol açabileceğini belirtiyor. Sözcü’nün Daily Mail’den aktardığına göre, ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.
Sürekli olarak yüksek kalp hızı da, diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisi ile ilişkilendirildi. Katılan 450 katılımcının yüzde 57’si her sabah yatakta biraz fazladan zaman geçirdiğini kabul etti ve kadınların bunu yapma olasılığı yüzde 12 daha fazla çıktı.
Araştırmacılar, erteleyenlerin gün içinde artan uyku halinden muzdarip olmadığını tespit ederken, çoğu uzman, alarmla kalkıp tekrar uyumak yerine sabahları daha geç uyanmayı öneriyor.
Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, “Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder çünkü bu, sizi korkutur, kalp atış hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor. Sizi öldürmeyebilir ama kesinlikle o güne kendinizi hazırlamadığınız ortada” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала