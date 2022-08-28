https://sputniknews.com.tr/20220828/adanada-baraj-golune-giren-iki-kisi-kayboldu-1060481656.html

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T06:54+0300

2022-08-28T06:54+0300

2022-08-28T06:54+0300

türkiye

adana

boğulma

baraj gölü

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Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, kimliği öğrenilemeyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.Bölgeye gelen ekipler, Fındık'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220814/diyarbakir-ve-sanliurfada-15-ayda-20-genc-boguldu-1059902710.html

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adana, boğulma, baraj gölü