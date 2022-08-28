Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220828/adanada-baraj-golune-giren-iki-kisi-kayboldu-1060481656.html
Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu
Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T06:54+0300
2022-08-28T06:54+0300
türkiye
adana
boğulma
baraj gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060481509_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_8f1e5e38dbd60ad60754ab664c894ae8.jpg
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, kimliği öğrenilemeyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.Bölgeye gelen ekipler, Fındık'ı bulmak için arama çalışması başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220814/diyarbakir-ve-sanliurfada-15-ayda-20-genc-boguldu-1059902710.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060481509_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_6df0bff79b2379573f9434dc2e208c46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, boğulma, baraj gölü
adana, boğulma, baraj gölü

Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu

06:54 28.08.2022
© AAAdana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu
Adana'da baraj gölüne giren iki kişi kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliği öğrenilemeyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren İbrahim Taner Fındık (47) bir süre sonra gözden kayboldu.

Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, Fındık'ı bulmak için arama çalışması başlattı.
cankurtaran robot - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
TÜRKİYE
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1.5 ayda 20 genç boğuldu
14 Ağustos, 09:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала