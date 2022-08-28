https://sputniknews.com.tr/20220828/abdye-egitime-giden-3-hollandali-komando-vuruldu-1060498420.html

ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komando, kaldıkları otelin önünde vuruldu. Komandolardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T18:49+0300

2022-08-28T18:49+0300

2022-08-28T18:49+0300

dünya

abd

abd

hollanda

komando

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051049490_0:13:1201:688_1920x0_80_0_0_ad89d04086989b52fa17edacaffb70bd.jpg

Olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.BBC'nin haberine göre, emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamaya göre, soruşturma sürüyor.

abd

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, hollanda, komando, silahlı saldırı