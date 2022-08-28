https://sputniknews.com.tr/20220828/abdye-egitime-giden-3-hollandali-komando-vuruldu-1060498420.html
ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu
ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu
ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komando, kaldıkları otelin önünde vuruldu. Komandolardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T18:49+0300
2022-08-28T18:49+0300
2022-08-28T18:49+0300
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abd
hollanda
komando
silahlı saldırı
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Olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.BBC'nin haberine göre, emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.Açıklamaya göre, soruşturma sürüyor.
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abd, abd, hollanda, komando, silahlı saldırı
abd, abd, hollanda, komando, silahlı saldırı
ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu
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ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komando, kaldıkları otelin önünde vuruldu. Komandolardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.
BBC'nin haberine göre, emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamaya göre, soruşturma sürüyor.