https://sputniknews.com.tr/20220828/9-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-ogleden-sonra-etkili-olacak-1060488590.html

9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Öğleden sonra etkili olacak

9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Öğleden sonra etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T12:31+0300

2022-08-28T12:31+0300

2022-08-28T12:31+0300

yaşam

türkiye

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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2022

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türkiye, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak