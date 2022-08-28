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https://sputniknews.com.tr/20220828/9-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-ogleden-sonra-etkili-olacak-1060488590.html
9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Öğleden sonra etkili olacak
9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Öğleden sonra etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T12:31+0300
2022-08-28T12:31+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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türkiye, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
türkiye, meteoroloji, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak

9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı: Öğleden sonra etkili olacak

12:31 28.08.2022
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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