https://sputniknews.com.tr/20220828/3-yasindaki-bir-cocuk-tabancayla-oynadigi-sirada-kazara-babasini-vurarak-olumune-neden-oldu-1060479728.html
3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu
3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu
Kayseri'de 3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T01:11+0300
2022-08-28T01:11+0300
2022-08-28T01:11+0300
türkiye
kayseri
çocuk
baba
silahlanma
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Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen’i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen’in yakınları sinir krizi geçirdi.Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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kayseri, çocuk, baba, silahlanma
kayseri, çocuk, baba, silahlanma
3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu
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Kayseri'de 3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.
İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen’i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen’in yakınları sinir krizi geçirdi.
Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.