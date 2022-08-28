https://sputniknews.com.tr/20220828/3-yasindaki-bir-cocuk-tabancayla-oynadigi-sirada-kazara-babasini-vurarak-olumune-neden-oldu-1060479728.html

3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu

3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu

Kayseri'de 3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T01:11+0300

2022-08-28T01:11+0300

2022-08-28T01:11+0300

türkiye

kayseri

çocuk

baba

silahlanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060479584_1:0:865:486_1920x0_80_0_0_095d957c8a86c1cb251bc26a96a3e796.jpg

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen’i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen’in yakınları sinir krizi geçirdi.Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, çocuk, baba, silahlanma