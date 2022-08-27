https://sputniknews.com.tr/20220827/yozgat-cumhuriyet-bassavciligindan-kadini-bicaklayan-koca-saliverildi-iddiasina-yalanlama-1060463268.html

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından 'kadını bıçaklayan koca salıverildi' iddiasına yalanlama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından 'kadını bıçaklayan koca salıverildi' iddiasına yalanlama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T10:38+0300

2022-08-27T10:38+0300

2022-08-27T10:38+0300

yaşam

yozgat

cumhuriyet başsavcılığı

gözaltı

tutuklama

açıklama

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

yozgat

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yozgat, cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, tutuklama, açıklama