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https://sputniknews.com.tr/20220827/yeni-safak-yazari-muhafazakarlarla-sekulerler-gulsenin-donundan-kahraman-cikarmayi-basardi-1060462574.html
Yeni Şafak yazarı: Muhafazakarlarla sekülerler, Gülşen'in donundan kahraman çıkarmayı başardı
Yeni Şafak yazarı: Muhafazakarlarla sekülerler, Gülşen'in donundan kahraman çıkarmayı başardı
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını 'hukuka uygun bir yanlışlık' olarak tanımlaı ve "Muhafazakarlarla sekülerler birleşip... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T08:48+0300
2022-08-27T08:48+0300
türkiye
gülşen
tutuklama
ismail kılıçarslan
açıklama
imam hatip
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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, imam hatipliler için aylar önce söylediği sözlerden ötürü tutuklanan şarkıcı Gülşen'in "yeteneksiz" olduğunu belirterek, "Gülşen’in tutuklanması 'hukuka uygun bir yanlışlıktır' bana kalırsa. Dikkat: 'Adildir' demedim. 'Hukuka uygun' dedim. Gülşen’in yaptığı kepazelik konusunda adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyor, dahası bunu biliyorum. Ama bu adaletin 'verili hukuk' eliyle sağlanmayacağını da biliyorum. Zelil olduğunu göreceğiz. Düştüğü yerden daha da düştüğünü göreceğiz. Buna hiç şüphem yok." diye yazdı."Muhafazakarlarla sekülerler birleşip Gülşen’in donundan kahraman çıkarmayı başardı" diyen Kılıçarslan, "Zira muhafazakarımız da sekülerimiz de bir türlü 'meselenin ne olduğunu' anlamaya yanaşmıyor. Kızımın okuyacağı, milyonlarca yavrunun okumaya devam ettiği, milyonlarca insanın mezun olduğu okullara 'sapık yetiştiren okul' muamelesi yapan kepazeye dünyayı dar etmek, onu ademiyete mahkum etmek yapılması gereken en temel şeydir ve burada ne sekülerleri alakadar eden bir 'yaşam tarzı savunusu' söz konusudur ne muhafazakarların hukuku yardıma çağırmasını gerektiren bir şey vardır ne de hukukun yaptığı doğrudur. Azıcık silkinsek bu işlerin tamamını 'sivil inisiyatiflerle' halledeceğiz. Vallaha halledeceğiz." ifadelerini kullandı.
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gülşen, tutuklama, ismail kılıçarslan, açıklama, imam hatip
gülşen, tutuklama, ismail kılıçarslan, açıklama, imam hatip

Yeni Şafak yazarı: Muhafazakarlarla sekülerler, Gülşen'in donundan kahraman çıkarmayı başardı

08:48 27.08.2022
© Sakarya Belediyesi İsmail Kılıçarslan
İsmail Kılıçarslan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Sakarya Belediyesi
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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasını 'hukuka uygun bir yanlışlık' olarak tanımlaı ve "Muhafazakarlarla sekülerler birleşip Gülşen’in donundan kahraman çıkarmayı başardı" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, imam hatipliler için aylar önce söylediği sözlerden ötürü tutuklanan şarkıcı Gülşen'in "yeteneksiz" olduğunu belirterek, "Gülşen’in tutuklanması 'hukuka uygun bir yanlışlıktır' bana kalırsa. Dikkat: 'Adildir' demedim. 'Hukuka uygun' dedim. Gülşen’in yaptığı kepazelik konusunda adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyor, dahası bunu biliyorum. Ama bu adaletin 'verili hukuk' eliyle sağlanmayacağını da biliyorum. Zelil olduğunu göreceğiz. Düştüğü yerden daha da düştüğünü göreceğiz. Buna hiç şüphem yok." diye yazdı.
"Muhafazakarlarla sekülerler birleşip Gülşen’in donundan kahraman çıkarmayı başardı" diyen Kılıçarslan, "Zira muhafazakarımız da sekülerimiz de bir türlü 'meselenin ne olduğunu' anlamaya yanaşmıyor. Kızımın okuyacağı, milyonlarca yavrunun okumaya devam ettiği, milyonlarca insanın mezun olduğu okullara 'sapık yetiştiren okul' muamelesi yapan kepazeye dünyayı dar etmek, onu ademiyete mahkum etmek yapılması gereken en temel şeydir ve burada ne sekülerleri alakadar eden bir 'yaşam tarzı savunusu' söz konusudur ne muhafazakarların hukuku yardıma çağırmasını gerektiren bir şey vardır ne de hukukun yaptığı doğrudur. Azıcık silkinsek bu işlerin tamamını 'sivil inisiyatiflerle' halledeceğiz. Vallaha halledeceğiz." ifadelerini kullandı.
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