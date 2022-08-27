https://sputniknews.com.tr/20220827/turk-muteahhitler-dunya-ikinciligini-geri-aldi-1060458798.html

Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı

Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde bir yıllık aranın ardından 42 firma ile tekrar ikinci sıraya çıktı. Türkiye'nin küresel... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T03:36+0300

2022-08-27T03:36+0300

2022-08-27T03:41+0300

türkiye

türkiye

türkiye müteahhitler birliği (tmb)

müteahhit

engineering news record (enr)

abd

çin

recep tayyip erdoğan

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Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde bir yıllık aranın ardından 42 firmayla tekrar ikinci sıraya yükseldi.Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nin 2022 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.Buna göre, Çin 79 firma ile listede ilk sırada bulunurken Türkiye 42 firmayla ikinci, ABD 41 firmayla üçüncü sırada yer aldı.Küresel pazardaki daralmaya karşın, Türk müteahhitlerin gelirlerindeki artış ayrıca öne çıktı. Kovid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaştığı ve yükselen petrol fiyatlarının öne çıktığı 2021'de Türkiye, performansını artırarak listedeki sıralamada geçen yıl ABD'ye bıraktığı ikinciliği geri aldı. 2 Türk firması en büyük ilk 50 arasındaTürk firmaları, 20.4 milyar doları tutarında gelirle, listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan yüzde 4.4'ten yüzde 5.1'e yükseltti. Böylece Türkiye, uluslararası gelirlere göre 2022 listesinde bir sıra yükselerek 7. oldu. Türkiye bu rakamla İngiltere, Avusturya ve Japonya'nın önünde yer aldı. Müteahhitlik firmalarının 2021 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 8 oldu. İki Türk firması ise ilk 50 firma arasında yer buldu.Türk firmalarının faaliyetleri 2021'de ağırlıkla Rusya dahil Avrupa (8.8 milyar doları), Ortadoğu (5.6 milyar dolar), Afrika (3 milyar dolar) ve Asya (2.5 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.'Türk müteahhitler zoru başardı'Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen zoru başardığını ve söz verdiği üzere küresel devler liginde ülkenin adını yeniden ikinci sıraya taşıdığını belirterek "42 firmamızın 2022 yılı ENR listesinde yer almasının gururunu yaşıyoruz. 'Türk müteahhitliği' dünyada bir marka haline gelmiştir. Müteahhitlerimiz, uluslararası standartlarda, zamanında ve uygun maliyetlerle iş yapma kabiliyetleri, zor ve riskli coğrafyalarda sahip oldukları iş deneyimi ve iş birliği geliştirme becerileriyle uluslararası inşaat sektöründe öne çıkmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.'Finansman ihtiyacımız var'Geleneksel pazarlarda sorunların sürdüğü ve finansman ihtiyacının arttığı bir dönemde bu başarının kazanılmasının ayrıca önem taşıdığını işaret eden Eren şunları kaydetti:Öte yandan 2020 ve 2021 yılında ENR listelerine giren müteahhitlik firmalarına ödülleri 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.

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türkiye, türkiye müteahhitler birliği (tmb), müteahhit, engineering news record (enr), abd, çin, recep tayyip erdoğan