https://sputniknews.com.tr/20220827/trabzona-gelen-100-arap-turistten-93u-kentten-memnun-ayriliyor-1060464496.html

Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten memnun ayrılıyor

Trabzon'a gelen 100 Arap turistten 93'ü kentten memnun ayrılıyor

Trabzon'a gelen turistlerin kentte ortalama 10 gün kaldığı ve günlük kişi başı 110 dolar harcadıkları belirlendi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T12:58+0300

2022-08-27T12:58+0300

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Turizm Konseyi ile TTSO tarafından kente gelen yabancı turistlere yönelik anket gerçekleştirildi.Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve otellerde yapılan ankette Dubai, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan gelen 104'ü kadın olmak üzere 200 kişiye ortalama günlük harcamaları, ortalama gece konaklamaları, ulaşım tercihleri, Trabzon'u araştırma yöntemleri ve ziyaretten memnuniyet derecelerine ilişkin sorular yöneltildi.TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ankete katılanların Trabzon'da ortalama 9,61 gece konakladığını, ziyaretçilere ailelerinden ortalama 5 veya 6 kişinin eşlik ettiğini belirtti.Anket sonuçlarına göre, turistlerin Trabzon'da konaklama hariç günlük kişi başı ortalama 110 dolar harcadığını vurgulayan Hacısalihoğlu şunları kaydetti:Hacısalihoğlu, ankete katılanların yüzde 98'inin dinlenmek için Trabzon'u tercih ettiğinin altını çizerek şöyle devam etti:"Trabzon'da karşılaştıkları sorunları, 'Havalimanı küçük, otel sayısı eksik, otel odaları dar, taksi sorunu var, restoranların fiyatları yüksek, araç kiralama sorunu bulunuyor, iletişim sorunu var, yabancı dil bilinmiyor.' şeklinde belirttiler. Trabzon'u olumlu buldukları yönleri ise insanların sıcakkanlı, yardımsever ve güler yüzlü, doğa ve havanın güzel, alışveriş olanaklarının fazla, fiyatların da uygun olduğu şeklinde sıraladılar. Uzungöl gibi önemli bir noktanın yanı sıra şehirde temiz ve kaliteli kafe ve restoranlar bulunduğunu da aktardılar."'Körfez ülkelerinden günlük ortalama 30'un üzerinde uçak geliyor'Bu çalışmanın, turizmin sürdürülebilir hale getirilmesi bakımından önemli olduğunu işaret eden Hacısalihoğlu, turizm sezonu süresince anketleri sürdüreceklerini, sonrasında yapılacak sezon değerlendirmesi ve gelecek sezonun planlanmasında bu verilerin önemli katkı sunacağını belirtti.Turizm sektörü temsilcilerinin sezondan memnun olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu şu değerlendirmede bulundu:

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