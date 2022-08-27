https://sputniknews.com.tr/20220827/tank-biatlonu-finalinin-kazanani-rus-tankcilar-oldu-1060475194.html

Tank biatlonu finalinin kazananı Rus tankçılar oldu

Tank biatlonu finalinin kazananı Rus tankçılar oldu

Moskova Bölgesi’ndeki Alabino poligonunda düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları’nın tank biatlonu müsabakasının finalini Rus tankçılar kazandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T19:47+0300

2022-08-27T19:47+0300

2022-08-27T19:47+0300

savunma

moskova

rusya

tank

tank biatlonu

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Rus tanklar, yarış mesafesini 1 saat 29 dakika 36 saniyede geçerek ve 23 hedefin 23’ünü vurarak birinci oldu.İkinci sırayı, yarışma mesafeyi 1 saat 41 dakika 5 saniyede geçen ve 24 hedefin 19’unu vuran Belaruslu tankçılar alırken Çinliler, 1 saat 44 dakika 3 saniye zamanla üçüncü oldu.Finalde ayrıca Özbekistanlı tankçılar da yer almıştı.Rus ve Özbek tankçılar T-72B3 tanklarını kullanırken Çinliler, Çin yapımı Type 96 tankı, Belaruslular da Belarus tarafından modernize edilen T-72 tankıyla yarışa katıldı.

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moskova, rusya, tank, tank biatlonu