https://sputniknews.com.tr/20220827/tank-biatlonu-finalinin-kazanani-rus-tankcilar-oldu-1060475194.html
Tank biatlonu finalinin kazananı Rus tankçılar oldu
Tank biatlonu finalinin kazananı Rus tankçılar oldu
Moskova Bölgesi’ndeki Alabino poligonunda düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları’nın tank biatlonu müsabakasının finalini Rus tankçılar kazandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T19:47+0300
2022-08-27T19:47+0300
2022-08-27T19:47+0300
savunma
moskova
rusya
tank
tank biatlonu
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Rus tanklar, yarış mesafesini 1 saat 29 dakika 36 saniyede geçerek ve 23 hedefin 23’ünü vurarak birinci oldu.İkinci sırayı, yarışma mesafeyi 1 saat 41 dakika 5 saniyede geçen ve 24 hedefin 19’unu vuran Belaruslu tankçılar alırken Çinliler, 1 saat 44 dakika 3 saniye zamanla üçüncü oldu.Finalde ayrıca Özbekistanlı tankçılar da yer almıştı.Rus ve Özbek tankçılar T-72B3 tanklarını kullanırken Çinliler, Çin yapımı Type 96 tankı, Belaruslular da Belarus tarafından modernize edilen T-72 tankıyla yarışa katıldı.
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moskova, rusya, tank, tank biatlonu
moskova, rusya, tank, tank biatlonu
Tank biatlonu finalinin kazananı Rus tankçılar oldu
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Moskova Bölgesi’ndeki Alabino poligonunda düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları’nın tank biatlonu müsabakasının finalini Rus tankçılar kazandı.
Rus tanklar, yarış mesafesini 1 saat 29 dakika 36 saniyede geçerek ve 23 hedefin 23’ünü vurarak birinci oldu.
İkinci sırayı, yarışma mesafeyi 1 saat 41 dakika 5 saniyede geçen ve 24 hedefin 19’unu vuran Belaruslu tankçılar alırken Çinliler, 1 saat 44 dakika 3 saniye zamanla üçüncü oldu.
Finalde ayrıca Özbekistanlı tankçılar da yer almıştı.
Rus ve Özbek tankçılar T-72B3 tanklarını kullanırken Çinliler, Çin yapımı Type 96 tankı, Belaruslular da Belarus tarafından modernize edilen T-72 tankıyla yarışa katıldı.