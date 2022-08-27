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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T12:19+0300
2022-08-27T12:19+0300
türkiye
sözleşmeli öğretmen
tercih
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
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MEB'in internet sitesinde '2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları' duyurusu yayımlandı.Buna göre, sözlü sınav sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, 'Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum', 'Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum' seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor.Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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sözleşmeli öğretmen, tercih, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)
sözleşmeli öğretmen, tercih, meb, milli eğitim bakanlığı (meb)

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

12:19 27.08.2022
© AAOkul - çocuk - öğrenci - sınıf
Okul - çocuk - öğrenci - sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
MEB'in internet sitesinde '2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları' duyurusu yayımlandı.
Buna göre, sözlü sınav sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.
Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, 'Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum', 'Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum' seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor.
Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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