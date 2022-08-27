Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar bir tane terörist kalmayacak, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz
© AAJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de sanayi esnafıyla buluşmasında "29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkemiz sınırlarında bir tane bile terörist kalmayacak. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İmes esnafıyla kahvaltıda buluştu. Burada esnafla kahvaltı yapan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ve batı ülkeleri arasındaki tahıl koridoruna dair açıklamalar yapan Soylu, Avrupa'nın aleyhte yaptığı tüm politikalara rağmen sağlam durduğunu belirtti.
Soylu, terörle mücadele konusuna değinerek, 29 Ekim 2023'e kadar 'Türkiye sınırları içindeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirileceğini' söyledi.
Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim.
Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden de geliyoruz. Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde 1 tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın.
Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.
Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim.
Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden de geliyoruz. Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde 1 tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın.
Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.