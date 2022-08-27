https://sputniknews.com.tr/20220827/soylu-29-ekim-2023e-kadar-bir-tane-terorist-kalmayacak-ayakkabi-numaralarina-kadar-biliyoruz-1060465697.html

Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar bir tane terörist kalmayacak, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz

Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar bir tane terörist kalmayacak, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de sanayi esnafıyla buluşmasında "29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkemiz sınırlarında bir tane bile terörist kalmayacak... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T13:43+0300

2022-08-27T13:43+0300

2022-08-27T13:43+0300

politika

süleyman soylu

2023

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060253360_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_af2e4a3774a5ab0f4ec96a254f096e25.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İmes esnafıyla kahvaltıda buluştu. Burada esnafla kahvaltı yapan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ve batı ülkeleri arasındaki tahıl koridoruna dair açıklamalar yapan Soylu, Avrupa'nın aleyhte yaptığı tüm politikalara rağmen sağlam durduğunu belirtti.Soylu, terörle mücadele konusuna değinerek, 29 Ekim 2023'e kadar 'Türkiye sınırları içindeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirileceğini' söyledi.Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim.Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden de geliyoruz. Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde 1 tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın.Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, 2023, pkk