https://sputniknews.com.tr/20220827/sabah-yazari-altinok-yargi-kamuoyunda-olusan-tepkileri-karsilama-aliskanligi-edinmemeli-1060462666.html

Sabah yazarı Altınok: Yargı, kamuoyunda oluşan tepkileri karşılama alışkanlığı edinmemeli

Sabah yazarı Altınok: Yargı, kamuoyunda oluşan tepkileri karşılama alışkanlığı edinmemeli

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 4 ay önce bir konserinde imam hatipliler için söylediği sözlerden ötürü tutuklanan şarkıcı Gülşen'in 'tutuklanması için... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T08:53+0300

2022-08-27T08:53+0300

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türkiye

melih altınok

gülşen

tutuklama

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Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 4 ay önce bir konserinde imam hatipliler için söylediği sözlerden ötürü tutuklanan şarkıcı Gülşen'i 'kamuoyunun zaten mahkum ettiğini' belirterek, "Gülşen de özür dilemişti. Yanlış anlaşıldığını, sözlerinin muhatabının imam hatipliler değil, bir kişi (tahminlere göre medyada tanınmış bir sima) olduğunu anlatmıştı. Ne var ki şarkıcının tutuklanıp cezaevine konulmasıyla nefret söylemini ve ötekileştirmeyi dışlayan yaygın toplumsal uzlaşı havası dağıldı. Çünkü ortada Gülşen'in tutuklanmasını gerektirecek hukuki koşullar yok." diye yazdı.Gülşen'in tutuklanmasının zorlama bir refleks gibi durduğunu savunan Altınok, "Merak edenler için, uzatmadan söyleyeyim: Rahatsızlığımın başlıca sebebi yukarıda tarif ettiğim asgari zemin, yani hukuk. Yargı, kamuoyunda oluşan tepkileri hukukun sınırlarını zorlayarak karşılama alışkanlığı edinmemeli. Soğukkanlılığını kaybetmemeli." ifadelerini kullandı.

türkiye

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melih altınok, gülşen, tutuklama