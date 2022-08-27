https://sputniknews.com.tr/20220827/rusyada-43-bin-93-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1060464609.html

Rusya’da 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 43 bin 93 yeni vakayla, toplam Kovid-19 vaka sayısı 19 milyon 359 bin 66 oldu. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T12:55+0300

2022-08-27T12:55+0300

2022-08-27T12:55+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

kovid-19

moskova

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 4 bin 354 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (6 bin 915) saptandığı bilgisine yer verildi.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 384 bini aştığı kaydedildi.

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rusya, koronavirüs, kovid-19, moskova