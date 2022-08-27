https://sputniknews.com.tr/20220827/rusyada-43-bin-93-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1060464609.html
Rusya’da 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya’da 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 43 bin 93 yeni vakayla, toplam Kovid-19 vaka sayısı 19 milyon 359 bin 66 oldu. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T12:55+0300
2022-08-27T12:55+0300
2022-08-27T12:55+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
kovid-19
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052813191_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_7897d6fb367761fefe5663d32d7c3a60.jpg
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 4 bin 354 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (6 bin 915) saptandığı bilgisine yer verildi.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 384 bini aştığı kaydedildi.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052813191_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_67fbd4f0af09ea4464a61b15d500c421.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, koronavirüs, kovid-19, moskova
rusya, koronavirüs, kovid-19, moskova
Rusya’da 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Abone ol
Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 43 bin 93 yeni vakayla, toplam Kovid-19 vaka sayısı 19 milyon 359 bin 66 oldu.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 43 bin 93 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 4 bin 354 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (6 bin 915) saptandığı bilgisine yer verildi.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 384 bini aştığı kaydedildi.