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https://sputniknews.com.tr/20220827/rapor-macaristanda-egitimde-kadin-oraninin-artmasi-ekonomik-ve-sosyal-sorunlara-yol-acabilir-1060459484.html
Macaristan Devlet Ofisi: Eğitimde kadın oranının artması ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir
Macaristan Devlet Ofisi: Eğitimde kadın oranının artması ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir
Macaristan'da Devlet Denetim Ofisi, eğitimde kadınların oranının artmasının ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabileceği iddiasına bulundu. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T04:01+0300
2022-08-27T04:12+0300
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Macaristan'da Devlet Denetim Ofisi'nin hazırladığı raporda, eğitim sisteminde "kadınsı özelliklerin" tercih edildiği, bunun da cinsel eşitliği "önemli ölçüde zayıflatılacağı" iddia edildi.BBC'nin haberine göre, Devlet Denetim Ofisi, eğitimde kadın ve erkeklerin oranlarıyla bunların ekonomi ve sosyal hayata etkilerini inceledi.Ofisin hazırladığı raporda yükseköğretimde son 10 yılda kadın oranının erkek oranını aştığına bunun ise kadınların evlenme ve çocuk sahip olma oranlarını düşürebileceğine işaret edildi.'Kadın öğretmen oranının yüzde 82'ye çıkmasıyla kadın ağırlıklı bir öğretmen kadrosu oluştu'Erkeklerin okulu bırakma oranın kadınlardan fazla olduğu tespit edilen raporda, kadın öğretmen oranının yüzde 82'ye çıkmasıyla kadın ağırlıklı bir öğretmen kadrosu oluştuğu ifade edildi.Raporda, eğitim sisteminde "kadınsı özelliklerin" tercih edildiği bunun da cinsel eşitliği "önemli ölçüde zayıflatılacağı" öne sürüldü.Teknik beceriler, risk alma ve girişimciliğin "erkeksi özellikler" olarak nitelendirildiği raporda, bu özelliklerin değersizleşmesi durumunda Macaristan ekonomisinin riske girebileceği belirtildi.Raporda, söz konusu eğilimin devam etmesi halinde bunun, "donmuş bilgisayar, damlayan musluk veya montaj yapacak kimsenin olmadığı mobilyalarla" ne yapacağını bilemeyen gençlerin günlük yaşamını bile etkileyebileceği ifade edildi.Macaristan'da Başbakanı Viktor Orban'ın ülkede doğum oranını artırmak istediği bilinirken, 2019'da yürürlüğe giren yasaya göre 4 çocuğu olan kadınların gelir vergisinde muaf olacağını açıklamıştı. Devlet Denetim Ofisi raporuna tepkilerİnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Lydia Gall, raporun "Macaristan'da cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yeni bir darbe" olduğunu ifade etti.Macaristan'ın muhalif isimlerinden Endre Toth ise "Geçen yüzyıldan kalma bardaklarınızı kaldırma zamanı" ifadesiyle raporu eleştirdi.Avrupa Konseyi haklar komiseri Dunja Mijatovic, 2019'daki ziyaretinin ardından Macaristan'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarında geri adım attığı değerlendirmesinde bulunmuştu.Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, 2021'de ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan ve uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği yasal düzenlemeyi onaylamıştı.Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 13 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasayı kınamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220724/macaristan-basbakani-orban-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-1059065497.html
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macaristan, viktor orban, kadın, erkek
macaristan, viktor orban, kadın, erkek

Macaristan Devlet Ofisi: Eğitimde kadın oranının artması ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir

04:01 27.08.2022 (güncellendi: 04:12 27.08.2022)
© Noemi BruzakMacaristan - Budapeşte'te, ders, çocuk, okul, kız, kadın
Macaristan - Budapeşte'te, ders, çocuk, okul, kız, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Noemi Bruzak
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Macaristan'da Devlet Denetim Ofisi, eğitimde kadınların oranının artmasının ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabileceği iddiasına bulundu.
Macaristan'da Devlet Denetim Ofisi'nin hazırladığı raporda, eğitim sisteminde "kadınsı özelliklerin" tercih edildiği, bunun da cinsel eşitliği "önemli ölçüde zayıflatılacağı" iddia edildi.
BBC'nin haberine göre, Devlet Denetim Ofisi, eğitimde kadın ve erkeklerin oranlarıyla bunların ekonomi ve sosyal hayata etkilerini inceledi.
Ofisin hazırladığı raporda yükseköğretimde son 10 yılda kadın oranının erkek oranını aştığına bunun ise kadınların evlenme ve çocuk sahip olma oranlarını düşürebileceğine işaret edildi.

'Kadın öğretmen oranının yüzde 82'ye çıkmasıyla kadın ağırlıklı bir öğretmen kadrosu oluştu'

Erkeklerin okulu bırakma oranın kadınlardan fazla olduğu tespit edilen raporda, kadın öğretmen oranının yüzde 82'ye çıkmasıyla kadın ağırlıklı bir öğretmen kadrosu oluştuğu ifade edildi.
Raporda, eğitim sisteminde "kadınsı özelliklerin" tercih edildiği bunun da cinsel eşitliği "önemli ölçüde zayıflatılacağı" öne sürüldü.
Teknik beceriler, risk alma ve girişimciliğin "erkeksi özellikler" olarak nitelendirildiği raporda, bu özelliklerin değersizleşmesi durumunda Macaristan ekonomisinin riske girebileceği belirtildi.
Raporda, söz konusu eğilimin devam etmesi halinde bunun, "donmuş bilgisayar, damlayan musluk veya montaj yapacak kimsenin olmadığı mobilyalarla" ne yapacağını bilemeyen gençlerin günlük yaşamını bile etkileyebileceği ifade edildi.
Macaristan'da Başbakanı Viktor Orban'ın ülkede doğum oranını artırmak istediği bilinirken, 2019'da yürürlüğe giren yasaya göre 4 çocuğu olan kadınların gelir vergisinde muaf olacağını açıklamıştı.

Devlet Denetim Ofisi raporuna tepkiler

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Lydia Gall, raporun "Macaristan'da cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yeni bir darbe" olduğunu ifade etti.
Macaristan'ın muhalif isimlerinden Endre Toth ise "Geçen yüzyıldan kalma bardaklarınızı kaldırma zamanı" ifadesiyle raporu eleştirdi.
Avrupa Konseyi haklar komiseri Dunja Mijatovic, 2019'daki ziyaretinin ardından Macaristan'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarında geri adım attığı değerlendirmesinde bulunmuştu.
Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, 2021'de ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan ve uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği yasal düzenlemeyi onaylamıştı.
Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 13 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasayı kınamıştı.
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