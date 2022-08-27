Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220827/pakistanda-siddetli-yagislar-sebebiyle-olenlerin-sayisi-1033e-yukseldi-1060478094.html
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T23:51+0300
2022-08-27T23:51+0300
dünya
pakistan
sel
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060477948_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_33bac5b1a80b07f6eaba060f89340742.jpg
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e çıktı, 1527 kişi yaralandı.Şiddetli yağışlar sebebiyle 149 köprü yıkıldı, 3 bin 451 kilometre kara yolu hasar gördü.Hasar gören 949 bin 858 evden 287 bin 412'si tamamen yıkıldı.Kurulan yardım kamplarında 498 bin 442 kişi barınırken, kurtarılanların sayısı 51 bin 275'e çıktı.Öte yandan 719 bin 558 çiftlik hayvanı telef oldu.30 öğrenci kurtarılmayı bekliyorGeo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Upper Dir bölgesinde yer alan Kumrat Vadisi'nde devam eden yağmur ve sel sebebiyle 30 öğrenci mahsur kaldı.Islak zeminde uyumaya çalıştıklarını, yiyecek ve içeceklerinin tükendiğini belirten öğrenciler, yetkililerden kendilerini kurtarmasını istedi.Yetkililer ise havanın düzelmesiyle kurtarma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220827/1060468582.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060477948_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4ac0574eee77de554b5cec2b576b04d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, sel, can kaybı
pakistan, sel, can kaybı

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi

23:51 27.08.2022
© AP Photo / Arshad ButtPakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Arshad Butt
Abone olTelegram
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e çıktı, 1527 kişi yaralandı.
Şiddetli yağışlar sebebiyle 149 köprü yıkıldı, 3 bin 451 kilometre kara yolu hasar gördü.
Hasar gören 949 bin 858 evden 287 bin 412'si tamamen yıkıldı.
Kurulan yardım kamplarında 498 bin 442 kişi barınırken, kurtarılanların sayısı 51 bin 275'e çıktı.
Öte yandan 719 bin 558 çiftlik hayvanı telef oldu.

30 öğrenci kurtarılmayı bekliyor

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Upper Dir bölgesinde yer alan Kumrat Vadisi'nde devam eden yağmur ve sel sebebiyle 30 öğrenci mahsur kaldı.
Islak zeminde uyumaya çalıştıklarını, yiyecek ve içeceklerinin tükendiğini belirten öğrenciler, yetkililerden kendilerini kurtarmasını istedi.
Yetkililer ise havanın düzelmesiyle kurtarma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
MULTİMEDYA
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала