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Otomobil emniyet şeridindeki TIR'a çarptı, dört kişi yaşamını yitirdi
Otomobil emniyet şeridindeki TIR'a çarptı, dört kişi yaşamını yitirdi
Ankara’da emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a arkadan çarpan otomobildeki dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T16:22+0300
2022-08-27T16:22+0300
türkiye
ankara
tır şöförü
tir
trafik kazası
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Sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana gelen kazaya göre Fatih Ayyıldız idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki TIR’a arkadan çarptı.Kazada araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar yaşamını yitirdi, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı.DHA'nın haberine göre, yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen dört kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
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ankara, tır şöförü, tir, trafik kazası
ankara, tır şöförü, tir, trafik kazası

Otomobil emniyet şeridindeki TIR'a çarptı, dört kişi yaşamını yitirdi

16:22 27.08.2022
© DHAAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© DHA
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Ankara’da emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a arkadan çarpan otomobildeki dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
Sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana gelen kazaya göre Fatih Ayyıldız idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki TIR’a arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar yaşamını yitirdi, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı.
DHA'nın haberine göre, yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen dört kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
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