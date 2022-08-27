https://sputniknews.com.tr/20220827/otomobil-emniyet-seridindeki-tira-carpti-dort-kisi-yasamini-yitirdi-1060470499.html

Otomobil emniyet şeridindeki TIR'a çarptı, dört kişi yaşamını yitirdi

Otomobil emniyet şeridindeki TIR'a çarptı, dört kişi yaşamını yitirdi

Ankara’da emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a arkadan çarpan otomobildeki dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T16:22+0300

2022-08-27T16:22+0300

2022-08-27T16:22+0300

türkiye

ankara

tır şöförü

tir

trafik kazası

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Sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana gelen kazaya göre Fatih Ayyıldız idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki TIR’a arkadan çarptı.Kazada araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar yaşamını yitirdi, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı.DHA'nın haberine göre, yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen dört kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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ankara, tır şöförü, tir, trafik kazası