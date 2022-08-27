https://sputniknews.com.tr/20220827/msb-tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-3-gemi-daha-hareket-etti-1060462848.html
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T09:20+0300
2022-08-27T09:20+0300
2022-08-27T09:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
tahıl sevkiyatı
tahıl ihracatı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri kullanıldı.
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ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı
ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri kullanıldı.