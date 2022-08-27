https://sputniknews.com.tr/20220827/misirli-vekilden-imfden-borc-almamak-icin-oneri-1060461243.html

Mısırlı vekilden IMF’den borç almamak için öneri

Mısırlı vekilden IMF’den borç almamak için öneri

Yeni bir kredi almak için IMF’yle müzakereler yürüten Mısır’da, Milletvekili Magdi El Velili, ihtiyaç duyulan parayı bulmak için yurt dışındaki Mısırlıları... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T05:33+0300

2022-08-27T05:33+0300

2022-08-27T06:32+0300

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Mısır Milletvekili Magdi El Velili, Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkedeki mevcut ekonomik koşulların göz önüne alındığında, farklı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.İhracat ve turizm sektörü başta olmak üzere ülkeye döviz girişi sağlayan tüm yöntemleri etkinleştirip güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Velili, yurt dışında yaşayan Mısırlıların dövizi ülkeye getirmeleri için bir dizi kolaylıkların sağlanmasını önerdi.'Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan 25 milyar dolar toplarsak IMF’ye ihtiyacımız kalmayacak'Mısırlı vekil önerisini şu sözlerle anlattı:Merkez Bankası, 2021-2022 mali yılında, önceki yıla göre, yurt dışında çalışan vatandaşlardan gelen havalelerde 1.6 oranında artış olduğunu belirterek, ülkeye yaklaşık 31.9 milyar dolar girdiğini açıklamıştı.Başbakan: Anlaşma için son aşamadayızÖte yandan, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülke için yeni bir finansman kaynak sağlamak için IMF’le yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirtmişti.Ancak Arap medyasında yer alan haberlere göre IMF, Mısır'dan bir dizi reformları yapmasını, orta ve küçük projeler, turizm ve emlak projeleri ile ilgili düşük faizli işletme kredilerini yeniden gözden geçirmesini talep ediyor. Ayrıca hükümetin yakıt ve ekmek için sağladığı sübvansiyonların kaldırılmasını istediği de ifade ediliyor.IMF’nın öne sürdüğü koşulların ülkede tepkiyle karşılanırken, hükümetten söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapması isteniyor.

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