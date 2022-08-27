https://sputniknews.com.tr/20220827/misirli-vekilden-imfden-borc-almamak-icin-oneri-1060461243.html
Mısırlı vekilden IMF’den borç almamak için öneri
Mısırlı vekilden IMF’den borç almamak için öneri
Yeni bir kredi almak için IMF’yle müzakereler yürüten Mısır’da, Milletvekili Magdi El Velili, ihtiyaç duyulan parayı bulmak için yurt dışındaki Mısırlıları... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T05:33+0300
2022-08-27T05:33+0300
2022-08-27T06:32+0300
dünya
mısır
imf
uluslararası para fonu (imf)
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Mısır Milletvekili Magdi El Velili, Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkedeki mevcut ekonomik koşulların göz önüne alındığında, farklı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.İhracat ve turizm sektörü başta olmak üzere ülkeye döviz girişi sağlayan tüm yöntemleri etkinleştirip güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Velili, yurt dışında yaşayan Mısırlıların dövizi ülkeye getirmeleri için bir dizi kolaylıkların sağlanmasını önerdi.'Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan 25 milyar dolar toplarsak IMF’ye ihtiyacımız kalmayacak'Mısırlı vekil önerisini şu sözlerle anlattı:Merkez Bankası, 2021-2022 mali yılında, önceki yıla göre, yurt dışında çalışan vatandaşlardan gelen havalelerde 1.6 oranında artış olduğunu belirterek, ülkeye yaklaşık 31.9 milyar dolar girdiğini açıklamıştı.Başbakan: Anlaşma için son aşamadayızÖte yandan, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülke için yeni bir finansman kaynak sağlamak için IMF’le yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirtmişti.Ancak Arap medyasında yer alan haberlere göre IMF, Mısır'dan bir dizi reformları yapmasını, orta ve küçük projeler, turizm ve emlak projeleri ile ilgili düşük faizli işletme kredilerini yeniden gözden geçirmesini talep ediyor. Ayrıca hükümetin yakıt ve ekmek için sağladığı sübvansiyonların kaldırılmasını istediği de ifade ediliyor.IMF’nın öne sürdüğü koşulların ülkede tepkiyle karşılanırken, hükümetten söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapması isteniyor.
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mısır, imf, uluslararası para fonu (imf), dolar
mısır, imf, uluslararası para fonu (imf), dolar
Mısırlı vekilden IMF’den borç almamak için öneri
05:33 27.08.2022 (güncellendi: 06:32 27.08.2022) Abone ol
Yeni bir kredi almak için IMF’yle müzakereler yürüten Mısır’da, Milletvekili Magdi El Velili, ihtiyaç duyulan parayı bulmak için yurt dışındaki Mısırlıları işaret etti. Velili'ye göre, yurt dışında çalışan vatandaşların yüzde 10’u ülkeye 25'er bin dolar gönderirse, IMF’ye ihtiyaç kalmayacak.
Mısır Milletvekili Magdi El Velili, Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkedeki mevcut ekonomik koşulların göz önüne alındığında, farklı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
İhracat ve turizm sektörü başta olmak üzere ülkeye döviz girişi sağlayan tüm yöntemleri etkinleştirip güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Velili, yurt dışında yaşayan Mısırlıların dövizi ülkeye getirmeleri için bir dizi kolaylıkların sağlanmasını önerdi.
'Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan 25 milyar dolar toplarsak IMF’ye ihtiyacımız kalmayacak'
Mısırlı vekil önerisini şu sözlerle anlattı:
“Yurt dışında çalışan 10 milyon Mısırlı var. Bunların yüzde 10'una hitap edebilirsek, bu bir milyon kişi demektir. Her kişi 25 bin dolar katkıda bulunur ki bu onun için hiçbir şey ifade etmez. 25 milyar dolar elde edeceğiz. (Bu şekilde) Mısırlıların yurtdışındaki dolarlarıyla Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ihtiyacımız olmayacak."
Merkez Bankası, 2021-2022 mali yılında, önceki yıla göre, yurt dışında çalışan vatandaşlardan gelen havalelerde 1.6 oranında artış olduğunu belirterek, ülkeye yaklaşık 31.9 milyar dolar girdiğini açıklamıştı.
Başbakan: Anlaşma için son aşamadayız
Öte yandan, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülke için yeni bir finansman kaynak sağlamak için IMF’le yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirtmişti.
Ancak Arap medyasında yer alan haberlere göre IMF, Mısır'dan bir dizi reformları yapmasını, orta ve küçük projeler, turizm ve emlak projeleri ile ilgili düşük faizli işletme kredilerini yeniden gözden geçirmesini talep ediyor. Ayrıca hükümetin yakıt ve ekmek için sağladığı sübvansiyonların kaldırılmasını istediği de ifade ediliyor.
IMF’nın öne sürdüğü koşulların ülkede tepkiyle karşılanırken, hükümetten söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapması isteniyor.