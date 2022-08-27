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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal resmi tatil kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal resmi tatil kararı
Yargıtay'ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme; "işçi ulusal bayram ve genel tatil... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T16:10+0300
2022-08-27T16:11+0300
ekonomi
yargıtay
emsal karar
resmi tatil
mesai
maaş
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Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi’ne başvurdu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.Davacı; ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti.Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti.Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz etti.Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.Kararda şu ifadelere yer verildi:*İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır.*Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır.*Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
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yargıtay, emsal karar, resmi tatil, mesai, maaş
yargıtay, emsal karar, resmi tatil, mesai, maaş

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal resmi tatil kararı

16:10 27.08.2022 (güncellendi: 16:11 27.08.2022)
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© DHA
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Yargıtay'ın emsal kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme; "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" dedi.
Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi’ne başvurdu.
Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.

Davacı; ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti.
Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti.
Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz etti.
Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:
*İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır.
*Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır.
*Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
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