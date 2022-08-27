https://sputniknews.com.tr/20220827/mehmet-barlas-almanya-zor-durumda-turkiyede-hem-istihdam-artiyor-hem-de-buyume-devam-ediyor-1060462754.html
Mehmet Barlas: Almanya zor durumda, Türkiye'de hem istihdam artıyor hem de büyüme devam ediyor
Mehmet Barlas: Almanya zor durumda, Türkiye'de hem istihdam artıyor hem de büyüme devam ediyor
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Almanya'nın enerji kısıtlamaları nedeniyle zor duruma gireceğini söyledi ve "Türkiye tüm dünyanın girdiği krizden önce... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T09:00+0300
2022-08-27T09:00+0300
2022-08-27T09:00+0300
politika
mehmet barlas
almanya
enerji krizi
açıklama
türkiye
ekonomik kriz
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 1 Eylül'den itibaren Almanya'da 6 ay olağanüstü hal ilan edileceğini belirterek, "1 Eylül'de başlayacak kısıtlamalara göre, binalar ve anıtlar ışıklandırılmayacak. Sadece kültürel etkinlikler veya halk şenlikleri kapsamında istisnai olarak bu ışıklar kısa süreliğine yanabilecek. Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Reklam panoları saat 22.00-16.00 arasında, dükkânlar ise geceleri ışıklandırılmayacak. Ayrıca işyerlerinin belirli bir derecede ısıtılması zorunluluğu da kaldırıldı. Almanya'nın darboğazı sadece doğalgazdan kaynaklanmıyor; kömür stokları da tükendi. Amerika'nın gazına gelip onun adına Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürüten Almanya, bunun bedelini çok ağır ödüyor ve ödeyecek." diye yazdı.Türkiye'de ekonomide sıkıntıların yanında olumlu gelişmeler yaşandığını savunan Barlas, "Türkiye tüm dünyanın girdiği krizden en önce çıkan ülke olacak. Bu süreçte Türkiye'nin kazandığı diplomatik avantajların meyvelerini de uzun süre yiyeceğiz. Bizim için en büyük tehlike ise içimizdeki kısır kavgalar ve tartışmalar" ifadelerini kullandı.
almanya
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mehmet barlas, almanya, enerji krizi, açıklama, türkiye, ekonomik kriz
mehmet barlas, almanya, enerji krizi, açıklama, türkiye, ekonomik kriz
Mehmet Barlas: Almanya zor durumda, Türkiye'de hem istihdam artıyor hem de büyüme devam ediyor
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Almanya'nın enerji kısıtlamaları nedeniyle zor duruma gireceğini söyledi ve "Türkiye tüm dünyanın girdiği krizden önce çıkan ilk ülke olacak" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas
, 1 Eylül'den itibaren Almanya'da 6 ay olağanüstü hal ilan edileceğini belirterek
, "1 Eylül'de başlayacak kısıtlamalara göre, binalar ve anıtlar ışıklandırılmayacak. Sadece kültürel etkinlikler veya halk şenlikleri kapsamında istisnai olarak bu ışıklar kısa süreliğine yanabilecek. Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Reklam panoları saat 22.00-16.00 arasında, dükkânlar ise geceleri ışıklandırılmayacak. Ayrıca işyerlerinin belirli bir derecede ısıtılması zorunluluğu da kaldırıldı. Almanya'nın darboğazı sadece doğalgazdan kaynaklanmıyor; kömür stokları da tükendi. Amerika'nın gazına gelip onun adına Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürüten Almanya, bunun bedelini çok ağır ödüyor ve ödeyecek.
" diye yazdı.
Türkiye'de ekonomide sıkıntıların yanında olumlu gelişmeler yaşandığını savunan Barlas, "Türkiye tüm dünyanın girdiği krizden en önce çıkan ülke olacak. Bu süreçte Türkiye'nin kazandığı diplomatik avantajların meyvelerini de uzun süre yiyeceğiz. Bizim için en büyük tehlike ise içimizdeki kısır kavgalar ve tartışmalar" ifadelerini kullandı.