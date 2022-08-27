https://sputniknews.com.tr/20220827/mehmet-barlas-almanya-zor-durumda-turkiyede-hem-istihdam-artiyor-hem-de-buyume-devam-ediyor-1060462754.html

Mehmet Barlas: Almanya zor durumda, Türkiye'de hem istihdam artıyor hem de büyüme devam ediyor

Mehmet Barlas: Almanya zor durumda, Türkiye'de hem istihdam artıyor hem de büyüme devam ediyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Almanya'nın enerji kısıtlamaları nedeniyle zor duruma gireceğini söyledi ve "Türkiye tüm dünyanın girdiği krizden önce... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T09:00+0300

2022-08-27T09:00+0300

2022-08-27T09:00+0300

politika

mehmet barlas

almanya

enerji krizi

açıklama

türkiye

ekonomik kriz

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 1 Eylül'den itibaren Almanya'da 6 ay olağanüstü hal ilan edileceğini belirterek, "1 Eylül'de başlayacak kısıtlamalara göre, binalar ve anıtlar ışıklandırılmayacak. Sadece kültürel etkinlikler veya halk şenlikleri kapsamında istisnai olarak bu ışıklar kısa süreliğine yanabilecek. Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Reklam panoları saat 22.00-16.00 arasında, dükkânlar ise geceleri ışıklandırılmayacak. Ayrıca işyerlerinin belirli bir derecede ısıtılması zorunluluğu da kaldırıldı. Almanya'nın darboğazı sadece doğalgazdan kaynaklanmıyor; kömür stokları da tükendi. Amerika'nın gazına gelip onun adına Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürüten Almanya, bunun bedelini çok ağır ödüyor ve ödeyecek." diye yazdı.Türkiye'de ekonomide sıkıntıların yanında olumlu gelişmeler yaşandığını savunan Barlas, "Türkiye tüm dünyanın girdiği krizden en önce çıkan ülke olacak. Bu süreçte Türkiye'nin kazandığı diplomatik avantajların meyvelerini de uzun süre yiyeceğiz. Bizim için en büyük tehlike ise içimizdeki kısır kavgalar ve tartışmalar" ifadelerini kullandı.

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mehmet barlas, almanya, enerji krizi, açıklama, türkiye, ekonomik kriz