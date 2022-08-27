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Kullanılmış veya yenilenmiş eşya ithalatına düzenleme
Kullanılmış veya yenilenmiş eşya ithalatına düzenleme
Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatı kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilen ürünlerden 'kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri'... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T09:44+0300
2022-08-27T09:44+0300
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plastik
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resmi gazete
düzenleme
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.Buna göre, gerekli şartları taşıyan eşyaların serbest dolaşıma girişine izin veriliyor.İthaline izin verilen kullanılmış eşya listesinden 'kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri' çıkarıldı.
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plastik, plastik atık, resmi gazete, düzenleme
plastik, plastik atık, resmi gazete, düzenleme

Kullanılmış veya yenilenmiş eşya ithalatına düzenleme

09:44 27.08.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatı kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilen ürünlerden 'kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri' çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.
Buna göre, gerekli şartları taşıyan eşyaların serbest dolaşıma girişine izin veriliyor.
İthaline izin verilen kullanılmış eşya listesinden 'kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri' çıkarıldı.
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