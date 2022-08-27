https://sputniknews.com.tr/20220827/kullanilmis-veya-yenilenmis-esya-ithalatina-duzenleme-1060462940.html

Kullanılmış veya yenilenmiş eşya ithalatına düzenleme

Kullanılmış veya yenilenmiş eşya ithalatına düzenleme

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatı kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilen ürünlerden 'kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri'... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T09:44+0300

2022-08-27T09:44+0300

2022-08-27T09:44+0300

türkiye

plastik

plastik atık

resmi gazete

düzenleme

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.Buna göre, gerekli şartları taşıyan eşyaların serbest dolaşıma girişine izin veriliyor.İthaline izin verilen kullanılmış eşya listesinden 'kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri' çıkarıldı.

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Sputnik Türkiye

plastik, plastik atık, resmi gazete, düzenleme