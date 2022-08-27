https://sputniknews.com.tr/20220827/kocaelide-35-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1060462262.html

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 35 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T07:58+0300

2022-08-27T07:58+0300

2022-08-27T07:58+0300

türkiye

kocaeli

yabancıları geri gönderme merkezi

düzensiz göç

göç

kaçak göç

il göç idaresi müdürlüğü

yasadışı göç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102589/10/1025891004_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9fdfc43fd2e816ab444c3a90e7c1d6f6.jpg

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 35 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, yabancıları geri gönderme merkezi, düzensiz göç, göç, kaçak göç, il göç idaresi müdürlüğü, yasadışı göç