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https://sputniknews.com.tr/20220827/kocaelide-35-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1060462262.html
Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 35 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T07:58+0300
2022-08-27T07:58+0300
türkiye
kocaeli
yabancıları geri gönderme merkezi
düzensiz göç
göç
kaçak göç
il göç idaresi müdürlüğü
yasadışı göç
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 35 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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kocaeli, yabancıları geri gönderme merkezi, düzensiz göç, göç, kaçak göç, il göç idaresi müdürlüğü, yasadışı göç
kocaeli, yabancıları geri gönderme merkezi, düzensiz göç, göç, kaçak göç, il göç idaresi müdürlüğü, yasadışı göç

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

07:58 27.08.2022
© AA / Metin PalaKumkapı’daki Göç İdare Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi
Kumkapı’daki Göç İdare Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA / Metin Pala
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Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 35 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 35 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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