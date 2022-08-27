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Macron, kendisi için ‘Dost mu düşman mı?’ sorusuna ‘Henüz belli değil’ diyen Truss'a yanıt verdi
Macron, kendisi için ‘Dost mu düşman mı?’ sorusuna ‘Henüz belli değil’ diyen Truss'a yanıt verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için en güçlü adaylardan biri olan Dışişleri Bakanı Liz... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T01:52+0300
2022-08-27T01:58+0300
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fransa
emmanuel macron
ingiltere
brexit
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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için en güçlü aday konumunda bulunan Liz Truss'ın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna verdiği "Henüz belli değil" yanıtı gündemde yerini korumaya devam ediyor.Truss, partisinin seçim kampanyasında yöneltilen Macron'un, İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna, "Henüz belli değil" yanıtını verdi ve "Başbakan olursam onu 'sözleriyle değil, eylemleriyle' değerlendireceğim" dedi.Aynı soru, eski Maliye Bakanı olan rakibi Rishi Sunak'a yöneltildiğinde ise Sunak, Macron'u "dost" olarak gördüğünü söyledi.Truss'ın bu açıklaması hakkında görüşü sorulan Macron, "Birleşik Krallık, liderleri ne olursa olsun, bazen liderlerine rağmen dostane bir ülke" yanıtını verdi.Macron, gazetecilere verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:Diğer yandan anketlerde önde gözüken başbakan adayı Truss'un Macron'la ilgili bu yorumuna hem muhalefet hem de kendi partisinden tepki geldi.Muhalefetten Truss'a 'Fransa'ya hakaret' eleştirisiAna muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, Truss'un ifadeleri üzerine, başbakan adayının "İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden birine hakaret ettiği" değerlendirmesinde bulundu.Truss, muhalefetin yanı sıra kendi partisinden de eleştirilere maruz kaldı.Eski bakanlardan Alistair Burt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Truss'un "ciddi bir hata" yaptığını belirterek başbakan adayının daha diplomatik bir ton kullanması gerektiği yorumunda bulundu.Bir diğer eski bakanlardan Gavin Barwell de "Dışişleri Bakanı'nın (Truss), Fransa'yla askeri bir ittifak içinde olduğumuzu bildiğini düşünürdünüz" ifadesini kullandı.Son yıllarda İngiltere ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler, tarafların Brexit'ten bu yana başta balıkçılık ve düzensiz göç gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zarar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20220825/ingiltere-disisleri-bakani-truss-enerji-krizinin-6-ay-icinde-cozulecegini-dusunenler-yaniliyor-1060404049.html
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fransa, emmanuel macron, ingiltere, brexit

Macron, kendisi için ‘Dost mu düşman mı?’ sorusuna ‘Henüz belli değil’ diyen Truss'a yanıt verdi

01:52 27.08.2022 (güncellendi: 01:58 27.08.2022)
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için en güçlü adaylardan biri olan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt geldi. Macron, "Birleşik Krallık, liderleri ne olursa olsun, bazen liderlerine rağmen dostane bir ülke" dedi.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için en güçlü aday konumunda bulunan Liz Truss'ın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna verdiği "Henüz belli değil" yanıtı gündemde yerini korumaya devam ediyor.
Truss, partisinin seçim kampanyasında yöneltilen Macron'un, İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna, "Henüz belli değil" yanıtını verdi ve "Başbakan olursam onu 'sözleriyle değil, eylemleriyle' değerlendireceğim" dedi.
Aynı soru, eski Maliye Bakanı olan rakibi Rishi Sunak'a yöneltildiğinde ise Sunak, Macron'u "dost" olarak gördüğünü söyledi.
Truss'ın bu açıklaması hakkında görüşü sorulan Macron, "Birleşik Krallık, liderleri ne olursa olsun, bazen liderlerine rağmen dostane bir ülke" yanıtını verdi.
Macron, gazetecilere verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonraki lideri kim olursa olsun, İngiltere Fransa'nın dostudur. Bunu bir an bile sorgulamam. İngiltere halkı, İngiltere, güçlü bir dost ve müttefik bir ülkedir. Lideri kim olursa olsun, bazen de liderlerine rağmen ya da onların tribünlere oynarken yaptıkları küçük hatalara rağmen."
Diğer yandan anketlerde önde gözüken başbakan adayı Truss'un Macron'la ilgili bu yorumuna hem muhalefet hem de kendi partisinden tepki geldi.

Muhalefetten Truss'a 'Fransa'ya hakaret' eleştirisi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, Truss'un ifadeleri üzerine, başbakan adayının "İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden birine hakaret ettiği" değerlendirmesinde bulundu.
Truss, muhalefetin yanı sıra kendi partisinden de eleştirilere maruz kaldı.
Eski bakanlardan Alistair Burt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Truss'un "ciddi bir hata" yaptığını belirterek başbakan adayının daha diplomatik bir ton kullanması gerektiği yorumunda bulundu.
Bir diğer eski bakanlardan Gavin Barwell de "Dışişleri Bakanı'nın (Truss), Fransa'yla askeri bir ittifak içinde olduğumuzu bildiğini düşünürdünüz" ifadesini kullandı.
Son yıllarda İngiltere ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler, tarafların Brexit'ten bu yana başta balıkçılık ve düzensiz göç gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zarar gördü.
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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