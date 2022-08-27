https://sputniknews.com.tr/20220827/kazakistan-askeri-urun-ihracatini-askiya-alacak-1060473139.html

Kazakistan, askeri ürün ihracatını askıya alacak

Kazakistan, askeri ürün ihracatını askıya alacak

Kazakistan Hükümeti, askeri ürün ihracatını bir yıl süreyle askıya alacaklarını duyurdu. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T18:19+0300

2022-08-27T18:19+0300

2022-08-27T18:19+0300

savunma

kazakistan

askeri

ihracat

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Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakanı Alihan Smailov’un bugün askeri sanayi ile ilgili komisyon toplantısı düzenlediği belirtilerek, “Katılımcılar, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'nın silah, askeri teçhizat ve askeri ürün ihracatını Ağustos 2023 sonuna kadar askıya alma önerisini değerlendirdi. Bu öneri komite üyeleri tarafından destek gördü” ifadelerine yer verildi.Toplantıda ayrıca lisans sahibi şirketlerin revizyonuna ilişkin planları ile izin ve bildirimler kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin planlar ele alındı.Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, 22 Ağustos’ta, Güvenlik Konseyi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, silahların üretimi ve tedariki ve bu alandaki ihracat kontrolü konuları ele alındı.Daha önce sosyal medyada, İngiltere’nin Kazakistan’dan askeri teçhizat satın alarak Ukrayna’ya sağladığı yönündeki iddialar yayılmıştı. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, bu iddiaları reddetmişti.

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