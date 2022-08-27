https://sputniknews.com.tr/20220827/japonyada-copcatanlik-uygulamasi-uzerinden-730-bin-dolarlik-vurgun-1060472235.html

Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun

Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun

Japonya'nın Saga bölgesinde bir kişi, çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolar dolandırıldığını fark ettikten sonra polise müracaat etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T17:30+0300

2022-08-27T17:30+0300

2022-08-27T17:30+0300

yaşam

japonya

dolandırıcılık

çöpçatanlık

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Japonya'nın güneybatısındaki Saga bölgesinde, kendisini kadın olarak tanıtan bir dolandırıcı 40 yaşlarındaki bir kişiyi 100 milyon yen (yaklaşık 730 bin dolar) dolandırdı.NHK gazetesinde yer alan habere göre 40 yaşlarında bir Saga sakini, ağustos ayının başlarında adı belirtilmeyen bir çöpçatanlık uygulaması üzerinden bir kadınla tanıştığını söyledi.Adam, kadın zannettiği kişiyle aralarındaki iletişimin daha sonra dolandırıcının diğer sosyal ağlardaki sahte hesapları üzerinden devam ettiğini belirtti.Üç hafta süren diyalog sonrasında dolandırıcı, adamı döviz ticaretine yatırım yapmaya ikna etti.Adam toplamda 12 farklı banka hesabına toplam 100 milyon yen'den fazla 17 para transferi yaptı.Olay sonrasında durumdan şüphelenen adam polise müracaat etti.Emniyet güçleri, şu anda dolandırıcının kimliğini ve yerini tespit etmek üzere soruşturma yürütüyor.

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japonya, dolandırıcılık, çöpçatanlık