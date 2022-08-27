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Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun
Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun
Japonya'nın Saga bölgesinde bir kişi, çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolar dolandırıldığını fark ettikten sonra polise müracaat etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T17:30+0300
2022-08-27T17:30+0300
yaşam
japonya
dolandırıcılık
çöpçatanlık
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Japonya'nın güneybatısındaki Saga bölgesinde, kendisini kadın olarak tanıtan bir dolandırıcı 40 yaşlarındaki bir kişiyi 100 milyon yen (yaklaşık 730 bin dolar) dolandırdı.NHK gazetesinde yer alan habere göre 40 yaşlarında bir Saga sakini, ağustos ayının başlarında adı belirtilmeyen bir çöpçatanlık uygulaması üzerinden bir kadınla tanıştığını söyledi.Adam, kadın zannettiği kişiyle aralarındaki iletişimin daha sonra dolandırıcının diğer sosyal ağlardaki sahte hesapları üzerinden devam ettiğini belirtti.Üç hafta süren diyalog sonrasında dolandırıcı, adamı döviz ticaretine yatırım yapmaya ikna etti.Adam toplamda 12 farklı banka hesabına toplam 100 milyon yen'den fazla 17 para transferi yaptı.Olay sonrasında durumdan şüphelenen adam polise müracaat etti.Emniyet güçleri, şu anda dolandırıcının kimliğini ve yerini tespit etmek üzere soruşturma yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220220/tinder-avcisindan-netflix-belgeseline-yanit-kadinlari-dolandirmadim-bu-da-yeni-kiz-arkadasim-1054055424.html
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japonya, dolandırıcılık, çöpçatanlık
japonya, dolandırıcılık, çöpçatanlık

Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun

17:30 27.08.2022
© PixabayAkıllı telefon, kadın
Akıllı telefon, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Pixabay
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Japonya'nın Saga bölgesinde bir kişi, çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolar dolandırıldığını fark ettikten sonra polise müracaat etti.
Japonya'nın güneybatısındaki Saga bölgesinde, kendisini kadın olarak tanıtan bir dolandırıcı 40 yaşlarındaki bir kişiyi 100 milyon yen (yaklaşık 730 bin dolar) dolandırdı.
NHK gazetesinde yer alan habere göre 40 yaşlarında bir Saga sakini, ağustos ayının başlarında adı belirtilmeyen bir çöpçatanlık uygulaması üzerinden bir kadınla tanıştığını söyledi.
Adam, kadın zannettiği kişiyle aralarındaki iletişimin daha sonra dolandırıcının diğer sosyal ağlardaki sahte hesapları üzerinden devam ettiğini belirtti.
Üç hafta süren diyalog sonrasında dolandırıcı, adamı döviz ticaretine yatırım yapmaya ikna etti.
Adam toplamda 12 farklı banka hesabına toplam 100 milyon yen'den fazla 17 para transferi yaptı.
Olay sonrasında durumdan şüphelenen adam polise müracaat etti.
Emniyet güçleri, şu anda dolandırıcının kimliğini ve yerini tespit etmek üzere soruşturma yürütüyor.
Netflix'in 'Tinder Swindler' (Tinder Avcısı) belgeseline konu olan, 2018-19'da kendisine Rus-İsrailli elmas taciri Lev Leviev’in oğlu Simon Leviev kimliği ve çok lüks bir yaşam sürme görüntüsü vererek kadınları dolandıran Shimon (Şimon) Hayut - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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