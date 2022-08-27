https://sputniknews.com.tr/20220827/japonyada-copcatanlik-uygulamasi-uzerinden-730-bin-dolarlik-vurgun-1060472235.html
Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun
Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun
Japonya'nın Saga bölgesinde bir kişi, çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolar dolandırıldığını fark ettikten sonra polise müracaat etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T17:30+0300
2022-08-27T17:30+0300
2022-08-27T17:30+0300
yaşam
japonya
dolandırıcılık
çöpçatanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050407295_0:102:1921:1182_1920x0_80_0_0_a1469a785feef6e6ea2e8b07d4a72873.jpg
Japonya'nın güneybatısındaki Saga bölgesinde, kendisini kadın olarak tanıtan bir dolandırıcı 40 yaşlarındaki bir kişiyi 100 milyon yen (yaklaşık 730 bin dolar) dolandırdı.NHK gazetesinde yer alan habere göre 40 yaşlarında bir Saga sakini, ağustos ayının başlarında adı belirtilmeyen bir çöpçatanlık uygulaması üzerinden bir kadınla tanıştığını söyledi.Adam, kadın zannettiği kişiyle aralarındaki iletişimin daha sonra dolandırıcının diğer sosyal ağlardaki sahte hesapları üzerinden devam ettiğini belirtti.Üç hafta süren diyalog sonrasında dolandırıcı, adamı döviz ticaretine yatırım yapmaya ikna etti.Adam toplamda 12 farklı banka hesabına toplam 100 milyon yen'den fazla 17 para transferi yaptı.Olay sonrasında durumdan şüphelenen adam polise müracaat etti.Emniyet güçleri, şu anda dolandırıcının kimliğini ve yerini tespit etmek üzere soruşturma yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220220/tinder-avcisindan-netflix-belgeseline-yanit-kadinlari-dolandirmadim-bu-da-yeni-kiz-arkadasim-1054055424.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050407295_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_23d3d8e0ead8349795b4e45ed4b49bbd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, dolandırıcılık, çöpçatanlık
japonya, dolandırıcılık, çöpçatanlık
Japonya'da çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolarlık vurgun
Abone ol
Japonya'nın Saga bölgesinde bir kişi, çöpçatanlık uygulaması üzerinden 730 bin dolar dolandırıldığını fark ettikten sonra polise müracaat etti.
Japonya'nın güneybatısındaki Saga bölgesinde, kendisini kadın olarak tanıtan bir dolandırıcı 40 yaşlarındaki bir kişiyi 100 milyon yen (yaklaşık 730 bin dolar) dolandırdı.
NHK gazetesinde yer alan habere göre 40 yaşlarında bir Saga sakini, ağustos ayının başlarında adı belirtilmeyen bir çöpçatanlık uygulaması üzerinden bir kadınla tanıştığını söyledi.
Adam, kadın zannettiği kişiyle aralarındaki iletişimin daha sonra dolandırıcının diğer sosyal ağlardaki sahte hesapları üzerinden devam ettiğini belirtti.
Üç hafta süren diyalog sonrasında dolandırıcı, adamı döviz ticaretine yatırım yapmaya ikna etti.
Adam toplamda 12 farklı banka hesabına toplam 100 milyon yen'den fazla 17 para transferi yaptı.
Olay sonrasında durumdan şüphelenen adam polise müracaat etti.
Emniyet güçleri, şu anda dolandırıcının kimliğini ve yerini tespit etmek üzere soruşturma yürütüyor.