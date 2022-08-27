https://sputniknews.com.tr/20220827/istanbulda-berbere-silahli-saldiri-tiras-olan-musteri-vuruldu-1060456943.html

İstanbul'da berbere silahlı saldırı: Tıraş olan müşteri vuruldu

İstanbul'da berbere silahlı saldırı: Tıraş olan müşteri vuruldu

İstanbul'da bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda, tıraş olan müşteri bacağından yaralandı 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T02:16+0300

2022-08-27T02:16+0300

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türkiye

berber

kağıthane

silahlı saldırı

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletli 2 kişi, berbere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda içeride tıraş olan Emrah Özbek yaralanırken, maskeli saldırganlar kaçtı.Saldırı saat 15.35’te Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak’taki bir berberde yaşandı. Motosikletle sokağa giren 2 kişiden biri motordan inerek, sokaktaki berber dükkanına doğru koştu.İçeriye girip 4 el ateş eden saldırgan, müşteri koltuğunda oturan Emrah Özbek’i bacağından yaraladı. Saldırgan daha sonra beraberindeki diğer kişinin kullandığı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Çok kan kaybettiğini gören bir kişi Özbek’i kendi aracıyla hastaneye götürdü.Olayın görgü tanıklarından Hasan Kanmaz, "Berber bizim arkadaşımız. Biz de bu mahallenin çocuğuyuz, esnafız. Bugün oturuyorduk, 2 el silah sesi duyduk. Bir tane motosiklet geçti, kasklı. Ondan sonra polisler geldi. Bir de ambulansı çağırdık, yaralı arkadaşı hastaneye kaldırdık. İçerideki müşteri bacağından vurulmuş. Hedefleri berber olsaydı berberi vururlardı ama müşteriyi vurmuşlar. Biz olayı yapanları da yaralanan arkadaşı da tanımıyoruz" dedi.Öte yandan, saldırıyı düzenleyen motosikletlilerin sokağa girdiği ve saldırganın berbere girdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin panikle kaçıştığı anlar da yer aldı.

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berber, kağıthane, silahlı saldırı