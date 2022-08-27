https://sputniknews.com.tr/20220827/hatayda-yolcu-otobusu-devrildi-40-yarali-1060477827.html
Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı
Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T23:28+0300
2022-08-27T23:28+0300
2022-08-27T23:28+0300
türkiye
hatay
dörtyol
trafik kazası
yolcu otobüsü
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İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
türkiye
hatay
dörtyol
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feedback.tr@sputniknews.com
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hatay, dörtyol, trafik kazası, yolcu otobüsü
hatay, dörtyol, trafik kazası, yolcu otobüsü
Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı.
İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.