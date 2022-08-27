https://sputniknews.com.tr/20220827/hatayda-yolcu-otobusu-devrildi-40-yarali-1060477827.html

Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı

Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T23:28+0300

2022-08-27T23:28+0300

2022-08-27T23:28+0300

türkiye

hatay

dörtyol

trafik kazası

yolcu otobüsü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060477683_25:0:727:395_1920x0_80_0_0_9984b77bea7d0f365605aae0fb2a19a8.jpg

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

türkiye

hatay

dörtyol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, dörtyol, trafik kazası, yolcu otobüsü