Türkiye
CANLI | Zaporojya askeri-sivil idaresi:Ukrayna birlikleri Energodar'ı bombalamaya devam ediyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220827/gulsenin-cezaevinde-ilk-talebi-kitap-oldu-1060463163.html
Gülşen'in cezaevinde ilk talebi kitap oldu
Gülşen'in cezaevinde ilk talebi kitap oldu
Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T10:05+0300
2022-08-27T10:05+0300
yaşam
gülşen
hapishane
kitap
tutuklama
tutuklama kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060440301_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8a240b222f45338961ac479d291b126b.jpg
Ekip arkadaşlarıyla aylar önce yaptığı şakalaşma videosunun yayınlanmasından sonra imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti.Hürriyet'in haberine göre Gülşen önceki gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen’in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti. Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran “Gülşen’in durumu gayet iyi” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060440301_30:0:678:486_1920x0_80_0_0_85190bd6916bbde9c34ce26a2b1d8af6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gülşen, hapishane, kitap, tutuklama, tutuklama kararı
gülşen, hapishane, kitap, tutuklama, tutuklama kararı

Gülşen'in cezaevinde ilk talebi kitap oldu

10:05 27.08.2022
© AAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti.
Ekip arkadaşlarıyla aylar önce yaptığı şakalaşma videosunun yayınlanmasından sonra imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti.
Hürriyet'in haberine göre Gülşen önceki gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen’in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.
Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti. Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran “Gülşen’in durumu gayet iyi” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала