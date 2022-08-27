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https://sputniknews.com.tr/20220827/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-seyahatsever-projesini-5-eylule-kadar-uzattiklarini-duyurdu-1060463751.html
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T12:10+0300
2022-08-27T12:11+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
seyahat
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220713/yaz-aylarinda-acik-kalacak-olan-yurtlar-belli-oldu-1058667451.html
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gençlik ve spor bakanlığı, seyahat, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
gençlik ve spor bakanlığı, seyahat, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu

12:10 27.08.2022 (güncellendi: 12:11 27.08.2022)
© AAuçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk
uçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
TÜRKİYE
Yaz aylarında açık kalacak olan yurtlar belli oldu
13 Temmuz, 15:02
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