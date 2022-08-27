https://sputniknews.com.tr/20220827/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-seyahatsever-projesini-5-eylule-kadar-uzattiklarini-duyurdu-1060463751.html
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T12:10+0300
2022-08-27T12:10+0300
2022-08-27T12:11+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
seyahat
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220713/yaz-aylarinda-acik-kalacak-olan-yurtlar-belli-oldu-1058667451.html
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
gençlik ve spor bakanlığı, seyahat, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
gençlik ve spor bakanlığı, seyahat, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Seyahatsever' projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu
12:10 27.08.2022 (güncellendi: 12:11 27.08.2022) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.